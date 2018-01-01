Надежные и красивые кровати любого размера в интернет-магазине Маркет Мебели

Выбираем нужный вариант в каталоге
Каталог магазина Маркет Мебели предлагает всем покупателям удобный пользовательский фильтр для выбора. В нем можно искать интересующие вас изделия, отсеивая ненужное по таким параметрам:
- цена – ограничивайте слишком дорогие или подозрительно дешевые на ваш взгляд варианты, используя ползунки или окошки ввода;
- производитель – очень удобная опция для тех, кто доверяет определенным брендам: в каталоге представлено несколько десятков торговых марок как украинских, так и зарубежных;
- функционал изделия – нужна кровать с нишей для белья, или с механизмом, поднимающим спальное место для доступа к ящику – просто отмечайте нужный вариант птичкой;
- обивка – если вас интересуют изделия с мягкой поверхностью, выберите материал: кожу, ткань, кожзам;
- размер спального места – ориентируйтесь на свой рост и предпочтения, ортопедический матрас нужно будет заказывать такого же размера;
- материал изготовления – ДСП либо МДФ;
- габариты самой кровати – учитывайте, что они больше, чем размер спального места, и ориентироваться при выборе модели для ограниченного пространства нужно по внешним габаритам.
Кровати в спальню изготавливаются в двух вариантах места под матрас. Это ламели и сплошная плита. Рассмотрим разницу между ними, их особенности и преимущества. Ламели – это тонкие выгнутые пластинки из деревянного клееного шпона. Преимуществ у кроватей с ламелями два: они дополняют ортопедический эффект тонких матрасов и обеспечивают хорошую вентиляцию нижней стороны матраса. Из недостатков можно отметить относительно высокую стоимость, а у недорогих вариантов – повышенную хрупкость конструкции.
Второй тип – кровати со сплошным основанием. Чаще всего в качестве оного выступает OSB плита, изготовленная из прессованных с клеем щепок и стружки. Она очень прочна, но некоторых пугает, что этот материал может быть источником аллергенов – хотя в современных конструкциях такой риск практически отсутствует.
Чтобы купить кровать в Украине, просто зайдите на Маркет Мебели, выберите интересующий вариант и оформляйте заказ – доставка производится по всей стране.