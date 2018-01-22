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На правах рекламы

Новый магазин "Днепропетровская обувь" откроется 30 января

ВНИМАНИЕ!!!

  


Новый магазин "Днепропетровская обувь" откроется 30 января.


Большой выбор мужской и женской обуви. Средства по уходу.


Мы ждем ВАС по адресу пр-т Трубников, 30 (р-н маг."Светолюкс)
Время работы с 9-00 до 19-00.

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  • Категория: На правах рекламы
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:47Просмотров: 519 Комментариев: 0
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