Новый магазин "Днепропетровская обувь" откроется 30 января.

Виктор, Шарий насмехается над уродской властью, лживыми СМИ и политиками, а не над Родиной. Когда он показывает ВРУ, в очередной раз голосующую за признание РФ агрессором, но отказывающуюся денонсировать договор о дружбе и сотрудничестве с ней же, - над этим можно смеяться. Не считать же это нормальным? Когда его спрашивали, почему он не обсуждает РФ, он сказал, что проблемы чужой страны его не волнуют. Хотя, если ему попадает ложь росСМИ, он о них тоже говорит. Например, в день выхода на росТВ сюжета о распятом мальчике, он сказал, что это неправда, потом об этом стали говорить другие.

Я стараюсь находить инфу в разных местах, и думаю, Шарий - неплохой источник.