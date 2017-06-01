Уважаемые покупатели! Мы рады приветствовать Вас на сайте компании "СТРОЙОПТТОРГ"





Наша компания имеет многолетний опыт оптовых и розничных продаж в области строительных материалов. В настоящее время мы ставим перед собой задачу максимально сократить издержки, минуя посредников и выстроив правильную логистику доставить товар конечному потребителю, т.е. Вам уважаемые покупатели, а самое главное с очень низкой ценой. Наша компания имеет многолетний опыт оптовых и розничных продаж в области строительных материалов. В настоящее время мы ставим перед собой задачу максимально сократить издержки, минуя посредников и выстроив правильную логистику доставить товар конечному потребителю, т.е. Вам уважаемые покупатели, а самое главное с очень низкой ценой.

Цены указаны на сайте, актуальны, при сумме накладной от 1 грн. На некоторые товары указана цена на фурную норму ( о чем в описание есть соответствующая пометка). На меньшие объемы по этим позициям узнавайте цены у операторов.





Мы осуществляем доставку товаров по всей территории Украины.

С помощью нашего интернет – магазина можно легко и просто, быстро и удобно, а главное в любое время, не выходя из дома заказать любой товар. При желании мы доставим его прямо Вам домой и это будет стоить от 50 грн. Оплату можно произвести прямо на дому, после получения товара.

Мы даем 100 % гарантию, что сегодня лучших условий на строительно – отделочные материалы просто нет.

Интернет – супермаркет строительно – хозяйственных материалов "СТРОЙОПТТОРГ" открыт для вас в любое время суток. Мы ждем ваших заказов.

Попробуйте и мы уверены, что Вам понравиться настолько, что Вы будете рекомендовать нас своим близким, друзьям и знакомым.

Приятных Вам покупок !!!

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