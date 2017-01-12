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На правах рекламы / Хочешь учиться и работать в Европе? - это просто! (Вчера, 12:35)
1. Обслуживание и ремонт автомобилей. После окончания 4-летнего курса обучения на этом профиле ученики получают специалистами в сфере ремонта, эксплуатации и диагностики транспортных средств. Могут работать в автосалонах, открывать свою хозяйственную деятельность по осмотру и обслуживанию транспортных средств.
2. Гастрономия и ресторанное дело. Ученики учатся готовить блюда национальной кухни и кухни народов мира, организовать Кейтеринг и обслуживать официальные мероприятия (приемы, вечеринки ) . Выпускники этого техникума могут найти работу в ресторанах, гостиницах, барах, а также других учреждениях связанных с питанием населения.
3. Туризм, отельный бизнес. Ученики учатся правилам безопасности и гигиены труда, бухгалтерского учета и финансов в гостиницах. После окончания могут найти работу в гостиницах, пансионатах и курортах не только на территории Польши, но также целого Евросоюза. Выпускники имеют возможность открывать свою деятельность в сфере услуг.
4. ИТ специальности. В современном мире профессия ИТ специалиста является наиболее универсальной. Класс этого профиля даст вам возможность получить знания и умения в это й отрасли и на новом оборудовании. После сдачи профессионального экзамена вы легко сможете найти работу или продолжить обучение.
5. Строительство. Четырехлетнее обучение в школе этого типа дает ученикам возможность не только получения среднего специального образования, но и открывает перед ними двери лучших технических вузов. Выпускники, которые не желают продолжать учебу могут найти работу в проектно бюро, в строительных фирмахи компаниях недвижимости.
Условия проживания:
1. Ученики живут в школе-интернате с польскими ровесниками
2. Размещение в 3-4 местных номерах со всеми удобствами
3. В интернате можно использовать бесплатный интернет
Затраты:
1. Обучение в техникуме БЕСПЛАТНОЕ.
2. Студенты оплачивают только питание и проживание в школе-интернате в размере 300 PLN ( польський злотий 1:6,7) в месяц. Дополнительно оплачиваетя мед страхование 50 злотых в месяц.
Требования к кандидатам:
1. Свидетельство об окончании 9 или 10 класса.
2. Возраст ниже 18 лет, в год начала обучения в Польше.
После окончания выпускник получает Свидетельство об окончании середньої специальной школи, имеет право сдать государственные экзамены на Аттестат зрелости, что подтверждает квалификацию.
Студент, который сдал экзамены, получает Диплом и профессию техник, приложение к диплому на английском языке, что подтверждает квалификацию на территории Европейского Союза.
После получения Диплома, студент может поступить в университет или работать.
Видеоролик о техникуме: https://youtu.be/FayUk_oEXKA
Эксклюзивный представитель в Днепропетровской области - компания «ОсвитаМаркет».
Спешите!!! – до конца января цена на поступление снижена!
Больше информации на нашем сайте: http://osvitamarket.com/ru/feedback
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы:
+38 0635500320 +38 0665382700 +38 0673255796
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
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После окончания выпускник получает Свидетельство об окончании середньої специальной школи, имеет право сдать государственные экзамены на Аттестат зрелости, что подтверждает квалификацию.
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