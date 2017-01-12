Хочешь учиться и работать в Европе? - это просто!

1. Обслуживание и ремонт автомобилей. После окончания 4-летнего курса обучения на этом профиле ученики получают специалистами в сфере ремонта, эксплуатации и диагностики транспортных средств. Могут работать в автосалонах, открывать свою хозяйственную деятельность по осмотру и обслуживанию транспортных средств. 1. Обслуживание и ремонт автомобилей. После окончания 4-летнего курса обучения на этом профиле ученики получают специалистами в сфере ремонта, эксплуатации и диагностики транспортных средств. Могут работать в автосалонах, открывать свою хозяйственную деятельность по осмотру и обслуживанию транспортных средств.

2. Гастрономия и ресторанное дело. Ученики учатся готовить блюда национальной кухни и кухни народов мира, организовать Кейтеринг и обслуживать официальные мероприятия (приемы, вечеринки ) . Выпускники этого техникума могут найти работу в ресторанах, гостиницах, барах, а также других учреждениях связанных с питанием населения.

3. Туризм, отельный бизнес. Ученики учатся правилам безопасности и гигиены труда, бухгалтерского учета и финансов в гостиницах. После окончания могут найти работу в гостиницах, пансионатах и курортах не только на территории Польши, но также целого Евросоюза. Выпускники имеют возможность открывать свою деятельность в сфере услуг.

4. ИТ специальности. В современном мире профессия ИТ специалиста является наиболее универсальной. Класс этого профиля даст вам возможность получить знания и умения в это й отрасли и на новом оборудовании. После сдачи профессионального экзамена вы легко сможете найти работу или продолжить обучение.

5. Строительство. Четырехлетнее обучение в школе этого типа дает ученикам возможность не только получения среднего специального образования, но и открывает перед ними двери лучших технических вузов. Выпускники, которые не желают продолжать учебу могут найти работу в проектно бюро, в строительных фирмахи компаниях недвижимости.

Условия проживания:

1. Ученики живут в школе-интернате с польскими ровесниками

2. Размещение в 3-4 местных номерах со всеми удобствами

3. В интернате можно использовать бесплатный интернет

Затраты:

1. Обучение в техникуме БЕСПЛАТНОЕ.

2. Студенты оплачивают только питание и проживание в школе-интернате в размере 300 PLN ( польський злотий 1:6,7) в месяц. Дополнительно оплачиваетя мед страхование 50 злотых в месяц.

Требования к кандидатам:

1. Свидетельство об окончании 9 или 10 класса.

2. Возраст ниже 18 лет, в год начала обучения в Польше.

После окончания выпускник получает Свидетельство об окончании середньої специальной школи, имеет право сдать государственные экзамены на Аттестат зрелости, что подтверждает квалификацию.

Студент, который сдал экзамены, получает Диплом и профессию техник, приложение к диплому на английском языке, что подтверждает квалификацию на территории Европейского Союза.

После получения Диплома, студент может поступить в университет или работать.

Эксклюзивный представитель в Днепропетровской области - компания «ОсвитаМаркет».

Спешите!!! – до конца января цена на поступление снижена!

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