"Auto CLASS" – это класс!

Магазин "auto CLASS", расположенный в г. Никополе по адресу ул. Чубаря д.9, предлагает оригинальные и аналоговые запчасти немецкого, японского, корейского, американского производства к легковым и грузовым автомобилям.

Узкая специализация магазина в работе относительно марок "Daewoo" и ""Chevrolet" позволит приобрести автозапчасти в кратчайшие сроки, так как все они практически есть в наличии. Владельцы других автомобилей обслуживаются в системе заказа, а сроки доставки товара граничат от двух часов до двух недель.

Преимуществом магазина является тот факт, что, на сегодняшний день, в Никополе, только "auto CLASS" обеспечивает полную очистку для всех систем кондиционирования, удаляя химией не только загрязнения, неприятные ароматы и запах никотина, но вредоносные бактерии, фанги и микроорганизмы, которые зачастую служат источником заболеваний водителей и пассажиров.

Решив стать клиентом магазина "auto CLASS", Вам навряд ли удастся сэкономить, но вы гарантировано получите качество товаров и услуг. "auto CLASS" не работает на образ автомобиля – он работает на его функциональность.

Для тех, кто ,действительно, беспокоится о своем авто:

магазин "auto CLASS" расположен по адресу ул. Чубаря,9,

а дополнительную информацию можно получить по телефонам:

2-41-37, 093-574-62-24, 063–660-85-45, 067–639-07-63.

Добро пожаловать!