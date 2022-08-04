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Допоможемо партизанам ЕнергоДара. Наближемо перемогу України!


Шановні Нікопольчани, Марганчани та мешканці найближчих сіл на нашому березі! 
Орки руйнуватимуть наші міста, села та будинки доти, доки ВСУ не виб'є їх з протилежного боку Дніпра. Неоціненну допомогу в цьому надають Українські партизани, ви й самі розумієте в чому полягає ця допомога та самостійні їхні дії результат яких ми можемо спостерігати вже сьогодні.

Українці на окупованій стороні Дніпра (Енергодар та прилеглі) дуже чітко організувалися у партизанський рух, багато хто маючи певний досвід, працюють 24\7. 

Завдяки деяким рекомендаціям мені вдалося зустрітись, попити каву та налагодити особистий контакт. Я побачив професіонала та впевнений у плідній роботі. У їхній нелегкій боротьбі багато хто надає допомогу (перераховувати зрозуміло не будемо), але є пункти можна сказати катастрофічні.

Нікопольчани, Марганчани та мешканці найближчих сіл на нашому березі, хто хоче взяти участь у допомозі партизанського руху "Дара" з впевненістю, що кожна копійка наблизить нашу перемогу, можете перерахувати будь-яку суму на мою картку: 5355 0820 1531 9930 УкрГазБанк.
 Звіту НЕ буде, але щовечора я викладатиму на телеграм каналі "Доброго вечора, ми з Нікополя!" (https://t.me/nikopoldpua )  скільки зараховано коштів у форматі "ім'я" - "цифра", що бачитимуть і партизани, зніматиму і відправлятиму їм.

 Наближемо перемогу України!

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