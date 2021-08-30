Неизвестные факты о смертельной стрельбе в сентябре 2020 года. Почему некоторые заранее назначают виновных?



30 июля одной из никопольских организаций был выпущен сюжет с очень громким названием



Что вызвало недоумение лично у меня, так это именно безапелляционность заголовка и сама подача материала. Эмоции-эмоциями, но назвать человека преступником и определить меру наказания в правовом государстве может только суд. Тем более если речь идет про обвинение в двойном убийстве.



Сразу оговоримся – я не пытаюсь в этом материале определять виновных и невиновных. Но, посмотрев данный сюжет, решил указать на те моменты, о которых (сознательно или нет, я не знаю) почему-то умолчали. Я понимаю, что очень легко сыпать обвинительными фразами, подразумевающим в своем контексте идею, что «продажный суд не хочет карать убийц», использовать эмоции родителей погибших. Но… Действительно ли в этом резонансном деле все так просто и однозначно?



Давайте вспомним, что же произошло в сентябре 2020-го года, когда Никополь был шокирован очередной криминальной трагедией.





14 сентября около 6 часов утра неизвестный доставил в городскую больницу двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Убитыми оказались никопольчанин Павел Биляшевич и некий Илья Александрушкин. Как тогда писали СМИ, правоохранители выяснили, что привез в больницу два тела старший брат Биляшевича – Николай, который практически сразу покинул больницу и ничего не объяснил.



В этот же день, 14 сентября в Никопольскую городскую больницу №1 за медицинской помощью обратились никопольчане братья Роман и Андрей Петренко. Врачи изъяли из их ног резиновые пули. Правоохранители задержали обоих прямо в больнице по подозрению в их причастности к случившейся перестрелке.



Официально в убийстве следствие обвиняет Романа и Андрея Петренко. На данный момент дело направлено в Никопольский районный суд. Казалось бы, все просто, есть потерпевшие, есть обвиняемые. Но если мы говорим про объективную журналистику, то весьма нелишним было изложить аргументы другой стороны. Чего, к сожалению, в вышеуказанном сюжете сделано не было



Комментарии к этому резонансному делу согласился дать Александр Васильевич СКИРКО, который является одним из адвокатов братьев Петренко. Я же просто попытался разобраться, какие претензии существуют у стороны обвиняемых к официальной версии следствия, какие моменты и факты, по их мнению, оно почему-то игнорирует. Насколько эти доводы убедительны –решать только вам, уважаемые читатели





Прежде всего, по словам Александра Скирко, абсолютно нелепо звучит официальная версия обвинения, которая утверждает, что братья Петренко «вступили в преступный сговор для того, чтобы причинить смерть Павлу Биляшевичу и Илье Александрушкину». Хотя именно на этом настаивает потерпевшая сторона. Как написал в своем комментарии под траурным роликом Александр Биляшевич: «мой Брат договорился о встречи но встреча повернулась в убийство двух людей моего Брата и его друга Илью с ними не разговаривали и сразу открыли огонь».



Александр Скирко указывает на первую нестыковку в этой трагической истории. «Как следует из материалов дела на эту встречу приехали всего 2 брата Петренко на машине «Шевроле-Авео». В тоже время, со стороны потерпевших на месте было 4 автомобиля и БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК, личности большинства из которых не установлены следствием до сих пор! Причем в двух оставшихся на месте преступления автомобилях со стороны Биляшевичей были изъяты такие предметы как радиостанции, молотки, маски и бейсбольные биты» – отмечает адвокат.



Действительно, в материалах следствия, с которыми удалось ознакомиться, фигурируют сразу 4 автомобиля марок ВАЗ и «Деу Ланос» на которых передвигались погибшие Павел Биляшевич, Илья Александрушкин и их так сказать «группа поддержки». Наличие в транспорте радиостанций, масок, молотков и оружия (о котором чуть позже) поневоле заставляет задуматься, что сторона потерпевших готовилась к координации своих действий и явно была настроена не просто «мирно поговорить». Согласитесь, с учетом этих обстоятельств история уже выглядит нелогично – двое так называемых «киллеров» собираются заранее убивать Павла Биляшевича и Илью Александрушкина. Но при этом они явно уступают в численности своим оппонентам.



Еще более странно выглядит официальное описание начала конфликта. Цитата из официального подозрения: «Біляшевич П.М, помітивши автомобіль марки «Шевроле Авео» в якому знаходився Петренко А.Ю та Петренко Р.Ю на автомобілі ВАЗ 2101 на значній швидкості почав рух у бік автомобіля «Шевроле Авео» та здійснив із ним лобове зіткнення біля будинку № 25 по вулиці Мистецькій.



У свою чергу Біляшевич О.М та Біляшевич М.М на автомобілях «Део Ланос» д.н.з ВТ 0618 ВМ та «Део Ланос» д.н.з АЕ 1312 НО заблокували проїзд автомобілю «Шевроле Авео» позаду нього. З вищезазначених автомобілів вийшло не менше десяти осіб, серед яких перебували Біляшевич П.М, Біляшевич М.М, Біляшевич О.М, Чепель. С.Г, Александрушкін І.Є».



А теперь задумаемся о странности описываемых следствием событий. По версии обвинения вроде как есть «киллеры» братья Петренко, которые «заранее договорились убивать Павла Биляшевича и Илью Александрушкина». При этом потерпевшие, которые «приехали просто поговорить» сначала на большой скорости ПЕРВЫМИ ТАРАНЯТ АВТОМОБИЛЬ БРАТЬЕВ ПЕТРЕНКО, блокируют своих оппонентов со всех сторон и потом около десятка человек окружают автомобиль «киллеров».



Александр Скирко озвучивает свою версию того, как на самом деле развивались события в то злополучное утро:



«Прежде всего, не было никакого предварительного сговора со стороны моих подзащитных. Более того, братья Петренко на момент фактически находились на работе. Будучи сотрудниками охраны одного из предприятий Никополя, они совершали объезд по заранее известному маршруту. Потому они не назначали никакую встречу и уж точно не были инициаторами последующих событий.



А теперь представьте – на встречу едет машина, которая врезается в их автомобиль. Подъезжает еще три автомобиля, из которых выскакивает куча людей в масках, в руках у них биты и молотки. Отметим, что события происходили около 4 часов утра, когда еще было достаточно темно. Нападавшие сразу же начали молотками бить стекла и начали стрелять в братьев Петренко. Последние заблокировали двери автомобиля и пригнулись, пытаясь избежать ударов и пуль».



Согласно данных следствия на месте происшествия действительно было изъято большое количество гильз, как от огнестрельного, так и от травматического оружия.



Более того, по словам Александра Скирко, в корпусе автомобиля «Шевроле» в котором находились братья Петренко, БЫЛА НАЙДЕНА ПУЛЯ, ВЫПУЩЕННАЯ ИЗ БОЕВОГО ПИСТОЛЕТА. Пулю извлекли со стойки возле пассажирского сиденья. То есть, по автомобилю с братьями Петренко однозначно велся интенсивный огонь, как с травматического, так и с огнестрельного оружия. И это не считая того факта, что в автомобиле «киллеров Петренко» молотками были выбиты все стекла, а салон был забрызган слезоточивым газом.



Но самое важное то, что братья Петренко, согласно данных экспертизы, получили многочисленные телесные повреждения от ударов тупыми предметами (молотками и битами). А также ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ. Напомним, из их тел впоследствии были извлечены резиновые пули. При этом, по словам адвоката, стрельба по ним велась с разных сторон и носила перекрестный характер.



Не меньше вопросов вызывают аргументы следствия, что именно Роман и Андрей Петренко совершили роковые выстрелы и нанесли смертельные ранения двум своим оппонентам. Прежде всего, непонятно, как в утренней темноте братья Петренко могли целенаправленно убить именно Павла Биляшевича и Илью Александрушкина (на стороне которых, напомним, было еще около 10 человек) тем более, если их лица могли быть скрыты масками и капюшонами.



Александр Скирко указывает на тот факт, что по данным официальной экспертизы Биляшевич и Александрушкин ПОЛУЧИЛИ СМЕРТЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ ИЗ ОДНОГО ОРУЖИЯ. Но в убийстве обвиняют сразу двоих братьев! Официально следствие объясняет это тем, что сначала Роман Петренко смертельно ранил Илью Александрушкина. А потом (внимание!) – ПЕРЕДАЛ ОРУЖИЕ СВОЕМУ БРАТУ АНДРЕЮ, который затем произвел смертельный выстрел уже в Павла Биляшевича!



В достоверность таких «манипуляций» с передачей оружия в тесном салоне во время того, как по автомобилю стреляют, а вас самих бьют молотками, честно говоря, верится с трудом.



Самое главное, на чем настаивает защита подозреваемых – НЕТ НИКАКИХ ПРЯМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО БРАТЬЯ ПЕТРЕНКО ВООБЩЕ ВЕЛИ ОГОНЬ.



Александр Скирко, как адвокат обвиняемых, официально заявил, что на руках и одежде братьев Петренко, а также в салоне их автомобиля не были найдены следы пороха или оружейного масла.



«Были сделаны смывы, которые подтверждают, что выстрелов из салона автомобиля «Шевроле» не производилось. Орудия убийства на месте преступления не найдено. Подчеркну, что, один из присутствующих со стороны Биляшевичей в своих показаниях заявил, что «он подъехал к их автомобилю сзади и начал в него стрелять метров с 10, выпустив более десяти пуль из травматического оружия». При такой интенсивности и хаотичности стрельбы категорично утверждать, кто в кого стрелял и кого ранил попросту невозможно», – уверен адвокат.



Вызывает удивление и действие стороны компании Биляшевичей после того, как их товарищи получили огнестрельные ранения. Во-первых, они даже не попытались вызвать скорую помощь. Как следует из материалов дела, раненных Павла Биляшевича и Илью Александрушкина сначала привезли на берег Каховского водохранилища, потом пересадили в другой автомобиль и только потом повезли в больницу. Причем человек, который привез тела, практически сразу же скрылся с места происшествия!



«Они ведь не обратились в полицию после совершенного преступления, это сделали потом работники больницы. Почему вы сразу не обратились в полицию, если по вашим словам просто приехали на встречу, а обвиняемые вас вот так без причин взяли и постреляли?», – задает логичный вопрос адвокат Скирко.



Он подчеркивает, что братья Петренко в тот же день сами обратились в больницу за медицинской помощью и не совершали попыток убедить медиков скрыть их ранения от полиции.



Александр Скирко уверен, что в трагедии 14 сентября, которая развернулась на улице «Мистецькой» нет вины его подзащитных. Поэтому обвинение по пунктам 1,7, 12 ч. 2 ст 115 ККУ «Умышленное убийство», то есть «умышленное противоправное причинение смерти двух лиц, по предварительному сговору группой лиц, с хулиганских мотивов» не выдерживает никакой критики.



«Именно наши подзащитные Роман и Андрей Петренко подверглись нападению. Они практически сразу обратились с устным заявлением в полицию о том, что в отношении их были совершены хулиганские действия. Но полиция отказалась зарегистрировать их заявлением и возбудить уголовное дело по факту нападения именно на братьев Петренко», – утверждает Александр Скирко.



По его словам, братьям Петренко пришлось прибегнуть к услугам адвокатов, которые в законном порядке обратились в суд. Последний принял решение о том, что органы полиции обязаны внести в Единый реестр досудебных расследования (ЕРДР) информацию по правонарушению, классифицируемом по статье 196. При этом следователем именно Роман и Андрей Петренко ПРИЗНАНЫ ПОТЕРПЕВШИМИ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ.



То есть, фактически существуют два уголовных дела, которые прямо пересекаются с одним событием. Только в одном братья Петренко выступают как обвиняемые, а в другом – как пострадавшие.



Но если в одном случае дело передано в суд, то в другом уголовном деле со стороны правоохранительных органов наблюдается необъяснимая пассивность.



«Никаких следственных действий по факту нападения на моих подзащитных до сих пор почему-то не проводится. Хотя потерпевшими они были признаны еще в конце зимы 2020 года. Не были опрошены свидетели, не проводились экспертизы. Самое главное, что следствием не устанавливаются лица, которые были присутствующими со стороны Биляшевичей и которые участвовали в нападении на братьев в то роковое утро. Мое мнение, этому делу сознательно не дают ход, хотя установить присутствующих на месте происшествия можно при желании достаточно легко», – заявил Александр Скирко.



Для того, чтобы быть уверенным в достоверности изложенных данных, было сделано официальное обращение в Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. В нем правоохранителей попросили прокомментировали данную ситуацию, подтвердить или опровергнуть наличие уголовного дела в котором Роман и Андрей Петренко были признаны потерпевшими. Был получен следующий ответ за подписью заместителя начальника управления, начальника отдела расследования преступлений совершенных против жизни и здоровья личности майора полиции Андрея Мельниченко:



Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції розглянуто Ваш інформаційний запит від 27.07.2021 щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу 14.09.2020 року на мешканців м. Нікополь Романа Юрійовича Петренка та Андрія Юрійовича Петренка на вулиці Мистецькій, а також з інших питань.



Інформуємо, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи СУ ГУНП в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими ч.4 ст.296 КК України, розпочатому за фактом здійснення хуліганських дій у відношенні потерпілих Петренко А.Ю. та Петренко Р.Ю.



На теперішній час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває, встановлюються всі обставини скоєного кримінального правопорушення. Висунуто ряд версій під час відпрацювання яких перевіряються особи, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного злочину.





То есть, как можно увидеть из официального документа, уголовное производство по факту событий 14 сентября 2020 года в котором Роман и Андрей Петренко признаны потерпевшими, действительно существует. И это весьма важный момент, который нельзя игнорировать.





Мы не преследовали цель оправдать или обвинить участников той злополучной истории. Погибли два молодых парня и это уже не исправить. Но вместе с тем важно, чтобы спустя почти год после трагедии общественность, наконец-то, получила информацию про все аспекты того, что случилось в злополучное утро 14 сентября 2020 года. Узнало факты о трагедии, которая не только отобрала жизни, но и вполне может поломать судьбы других людей. Еще раз хочется подчеркнуть, что назвать человека виновным в совершении преступления и определить меру наказания в правовом государстве может только суд. Но каждая из сторон этого конфликта должна имеет право высказать свою версию событий, предъявить свои аргументы и доказательства.



Увы, сознательно или нет, но вышедший сюжет (

) фактически заранее определил виновных, умолчав о фактах, которые делают эту трагическую историю гораздо более запутанной и неоднозначной. И это очень печально.



Я искренне надеюсь, что подобные трагедии в Никополе больше не повторяться и что в любой конфликтной ситуации верх всегда возьмут благоразумие и понимание важности человеческой жизни.



30 июля одной из никопольских организаций был выпущен сюжет с очень громким названием «Накажут ли виновных в двойном убийстве: заседание закончилось самоотводом судей» Что вызвало недоумение лично у меня, так это именно безапелляционность заголовка и сама подача материала. Эмоции-эмоциями, но назвать человека преступником и определить меру наказания в правовом государстве может только суд. Тем более если речь идет про обвинение в двойном убийстве.Сразу оговоримся – я не пытаюсь в этом материале определять виновных и невиновных. Но, посмотрев данный сюжет, решил указать на те моменты, о которых (сознательно или нет, я не знаю) почему-то умолчали. Я понимаю, что очень легко сыпать обвинительными фразами, подразумевающим в своем контексте идею, что «продажный суд не хочет карать убийц», использовать эмоции родителей погибших. Но… Действительно ли в этом резонансном деле все так просто и однозначно?Давайте вспомним, что же произошло в сентябре 2020-го года, когда Никополь был шокирован очередной криминальной трагедией.14 сентября около 6 часов утра неизвестный доставил в городскую больницу двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Убитыми оказались никопольчанин Павел Биляшевич и некий Илья Александрушкин. Как тогда писали СМИ, правоохранители выяснили, что привез в больницу два тела старший брат Биляшевича – Николай, который практически сразу покинул больницу и ничего не объяснил.В этот же день, 14 сентября в Никопольскую городскую больницу №1 за медицинской помощью обратились никопольчане братья Роман и Андрей Петренко. Врачи изъяли из их ног резиновые пули. Правоохранители задержали обоих прямо в больнице по подозрению в их причастности к случившейся перестрелке.Официально в убийстве следствие обвиняет Романа и Андрея Петренко. На данный момент дело направлено в Никопольский районный суд. Казалось бы, все просто, есть потерпевшие, есть обвиняемые. Но если мы говорим про объективную журналистику, то весьма нелишним было изложить аргументы другой стороны. Чего, к сожалению, в вышеуказанном сюжете сделано не былоКомментарии к этому резонансному делу согласился дать, который является одним из адвокатов братьев Петренко. Я же просто попытался разобраться, какие претензии существуют у стороны обвиняемых к официальной версии следствия, какие моменты и факты, по их мнению, оно почему-то игнорирует. Насколько эти доводы убедительны –решать только вам, уважаемые читателиПрежде всего, по словам Александра Скирко, абсолютно нелепо звучит официальная версия обвинения, которая утверждает, что братья Петренко «».Александр Скирко указывает на первую нестыковку в этой трагической истории. «» – отмечает адвокат.Действительно, в материалах следствия, с которыми удалось ознакомиться, фигурируют сразу 4 автомобиля марок ВАЗ и «Деу Ланос» на которых передвигались погибшие Павел Биляшевич, Илья Александрушкин и их так сказать «группа поддержки». Наличие в транспорте радиостанций, масок, молотков и оружия (о котором чуть позже) поневоле заставляет задуматься, что сторона потерпевших готовилась к координации своих действий и явно была настроена не просто «мирно поговорить». Согласитесь, с учетом этих обстоятельств история уже выглядит нелогично – двое так называемых «киллеров» собираются заранее убивать Павла Биляшевича и Илью Александрушкина. Но при этом они явно уступают в численности своим оппонентам.Еще более странно выглядит официальное описание начала конфликта. Цитата из официального подозрения: «».А теперь задумаемся о странности описываемых следствием событий. По версии обвинения вроде как есть «киллеры» братья Петренко, которые «заранее договорились убивать Павла Биляшевича и Илью Александрушкина». При этом потерпевшие, которые «приехали просто поговорить» сначала на большой скорости ПЕРВЫМИ ТАРАНЯТ АВТОМОБИЛЬ БРАТЬЕВ ПЕТРЕНКО, блокируют своих оппонентов со всех сторон и потом около десятка человек окружают автомобиль «киллеров».Александр Скирко озвучивает свою версию того, как на самом деле развивались события в то злополучное утро:».Согласно данных следствия на месте происшествия действительно было изъято большое количество гильз, как от огнестрельного, так и от травматического оружия.Более того, по словам Александра Скирко, в корпусе автомобиля «Шевроле» в котором находились братья Петренко, БЫЛА НАЙДЕНА ПУЛЯ, ВЫПУЩЕННАЯ ИЗ БОЕВОГО ПИСТОЛЕТА. Пулю извлекли со стойки возле пассажирского сиденья. То есть, по автомобилю с братьями Петренко однозначно велся интенсивный огонь, как с травматического, так и с огнестрельного оружия. И это не считая того факта, что в автомобиле «киллеров Петренко» молотками были выбиты все стекла, а салон был забрызган слезоточивым газом.Но самое важное то, что братья Петренко, согласно данных экспертизы, получили многочисленные телесные повреждения от ударов тупыми предметами (молотками и битами). А также ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ. Напомним, из их тел впоследствии были извлечены резиновые пули. При этом, по словам адвоката, стрельба по ним велась с разных сторон и носила перекрестный характер.Не меньше вопросов вызывают аргументы следствия, что именно Роман и Андрей Петренко совершили роковые выстрелы и нанесли смертельные ранения двум своим оппонентам. Прежде всего, непонятно, как в утренней темноте братья Петренко могли целенаправленно убить именно Павла Биляшевича и Илью Александрушкина (на стороне которых, напомним, было еще около 10 человек) тем более, если их лица могли быть скрыты масками и капюшонами.Александр Скирко указывает на тот факт, что по данным официальной экспертизы Биляшевич и Александрушкин ПОЛУЧИЛИ СМЕРТЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ ИЗ ОДНОГО ОРУЖИЯ. Но в убийстве обвиняют сразу двоих братьев! Официально следствие объясняет это тем, что сначала Роман Петренко смертельно ранил Илью Александрушкина. А потом (внимание!) – ПЕРЕДАЛ ОРУЖИЕ СВОЕМУ БРАТУ АНДРЕЮ, который затем произвел смертельный выстрел уже в Павла Биляшевича!В достоверность таких «манипуляций» с передачей оружия в тесном салоне во время того, как по автомобилю стреляют, а вас самих бьют молотками, честно говоря, верится с трудом.Самое главное, на чем настаивает защита подозреваемых – НЕТ НИКАКИХ ПРЯМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО БРАТЬЯ ПЕТРЕНКО ВООБЩЕ ВЕЛИ ОГОНЬ.Александр Скирко, как адвокат обвиняемых, официально заявил, что на руках и одежде братьев Петренко, а также в салоне их автомобиля не были найдены следы пороха или оружейного масла.», – уверен адвокат.Вызывает удивление и действие стороны компании Биляшевичей после того, как их товарищи получили огнестрельные ранения. Во-первых, они даже не попытались вызвать скорую помощь. Как следует из материалов дела, раненных Павла Биляшевича и Илью Александрушкина сначала привезли на берег Каховского водохранилища, потом пересадили в другой автомобиль и только потом повезли в больницу. Причем человек, который привез тела, практически сразу же скрылся с места происшествия!», – задает логичный вопрос адвокат Скирко.Он подчеркивает, что братья Петренко в тот же день сами обратились в больницу за медицинской помощью и не совершали попыток убедить медиков скрыть их ранения от полиции.Александр Скирко уверен, что в трагедии 14 сентября, которая развернулась на улице «Мистецькой» нет вины его подзащитных. Поэтому обвинение по пунктам 1,7, 12 ч. 2 ст 115 ККУ «Умышленное убийство», то есть «умышленное противоправное причинение смерти двух лиц, по предварительному сговору группой лиц, с хулиганских мотивов» не выдерживает никакой критики.», – утверждает Александр Скирко.По его словам, братьям Петренко пришлось прибегнуть к услугам адвокатов, которые в законном порядке обратились в суд. Последний принял решение о том, что органы полиции обязаны внести в Единый реестр досудебных расследования (ЕРДР) информацию по правонарушению, классифицируемом по статье 196. При этом следователем именно Роман и Андрей Петренко ПРИЗНАНЫ ПОТЕРПЕВШИМИ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ.То есть, фактически существуют два уголовных дела, которые прямо пересекаются с одним событием. Только в одном братья Петренко выступают как обвиняемые, а в другом – как пострадавшие.Но если в одном случае дело передано в суд, то в другом уголовном деле со стороны правоохранительных органов наблюдается необъяснимая пассивность.», – заявил Александр Скирко.Для того, чтобы быть уверенным в достоверности изложенных данных, было сделано официальное обращение в Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. В нем правоохранителей попросили прокомментировали данную ситуацию, подтвердить или опровергнуть наличие уголовного дела в котором Роман и Андрей Петренко были признаны потерпевшими. Был получен следующий ответ за подписью заместителя начальника управления, начальника отдела расследования преступлений совершенных против жизни и здоровья личности майора полиции Андрея Мельниченко:Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції розглянуто Ваш інформаційний запит від 27.07.2021 щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу 14.09.2020 року на мешканців м. Нікополь Романа Юрійовича Петренка та Андрія Юрійовича Петренка на вулиці Мистецькій, а також з інших питань.Інформуємо, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи СУ ГУНП в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими ч.4 ст.296 КК України, розпочатому за фактом здійснення хуліганських дій у відношенні потерпілих Петренко А.Ю. та Петренко Р.Ю.На теперішній час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває, встановлюються всі обставини скоєного кримінального правопорушення. Висунуто ряд версій під час відпрацювання яких перевіряються особи, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного злочину.То есть, как можно увидеть из официального документа, уголовное производство по факту событий 14 сентября 2020 года в котором Роман и Андрей Петренко признаны потерпевшими, действительно существует. И это весьма важный момент, который нельзя игнорировать.Мы не преследовали цель оправдать или обвинить участников той злополучной истории. Погибли два молодых парня и это уже не исправить. Но вместе с тем важно, чтобы спустя почти год после трагедии общественность, наконец-то, получила информацию про все аспекты того, что случилось в злополучное утро 14 сентября 2020 года. Узнало факты о трагедии, которая не только отобрала жизни, но и вполне может поломать судьбы других людей. Еще раз хочется подчеркнуть, что назвать человека виновным в совершении преступления и определить меру наказания в правовом государстве может только суд. Но каждая из сторон этого конфликта должна имеет право высказать свою версию событий, предъявить свои аргументы и доказательства.Увы, сознательно или нет, но вышедший сюжет ( «Накажут ли виновных в двойном убийстве: заседание закончилось самоотводом судей» ) фактически заранее определил виновных, умолчав о фактах, которые делают эту трагическую историю гораздо более запутанной и неоднозначной. И это очень печально.Я искренне надеюсь, что подобные трагедии в Никополе больше не повторяться и что в любой конфликтной ситуации верх всегда возьмут благоразумие и понимание важности человеческой жизни.

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