Руководитель участка механической обработки Денис Бычков: «Идеология ООО «Никопрогресбуд» полностью совпадает с моим характером и жизненной позицией»

В арсенале нашего предприятия немало единиц уникального оборудования, с помощью которого изготавливаются высокотехнологические узлы и детали. Но даже самый современный станок не может функционировать без человека. Именно высококлассные специалисты были и остаются главным залогом успеха в нашей работе.Благодаря труду, самоотверженности и профессионализму сотрудников, ООО «Никопрогресбуд» продолжает двигаться вперед. Сегодня наш рассказ о необычном человеке, история жизни которого кажется чем-то невероятным. Уже в 26 лет он получил высший разряд сварщика. За его голову сепаратисты давали 50 тысяч долларов. Он сумел выжить в ледяном аду дебальцевского котла. Несколько лет назад он стал частью нашего сплоченного коллектива, вместе с которым он продолжает свое личностное и профессиональное развитие. Начальник участка механической обработки Денис БЫЧКОВ рассказал о своей жизни, философии и мотивации.Дениса без доли иронии можно смело назвать коренным никопольчанином. Простой парень, выросший возле районной больницы, он искренне считает себя патриотом не только Украины, но и своего города. Денис Бычков подчеркивает, что он никогда не выезжал за границу и не стремиться к этому шагу.», – объясняет свою позицию наш собеседник.В 2001 году он с отличием окончил училище № 42, где получил квалификацию сварщика 4 разряда. Потом была срочная служба в армии. После возвращения домой Денис продолжил развиваться в этой профессии. Стоит отметить, что сварочное дело занимает особое место в летописи его семьи.», – с гордостью рассказывает Денис. Наверное, такие вещи передаются генами, хотя естественно свою немаловажную роль играют семейные традиции и воспитание.Путь к профессиональным вершинам не был легким. Сначала Денис пробовал себя в собственном бизнесе, для чего купил дорогостоящее оборудование. Но после кризиса 2008 года собственное дело пришлось свернуть. Тогда он пошел работать на предприятие СУ-109. Рассказывает, как пришел туда работать с 4 разрядом, но уже в 26 лет у него был высший 6-й разряд этой серьезной профессии.В структуре СУ-109 он проработал до 2013 года. Уже тогда молодой парень зарекомендовал себя как высококлассный и думающий специалист, который был готов брать на себя ответственность и выполнить самые сложные задачи. Он делал и контролировал многие серьезные работы на том же ферросплавном заводе, его клеймо стоит на многих сделанных узлах и объектах.Как рабочий-сварщик он достиг своих профессиональных вершин. Денис отмечает, что практический опыт был для него очень важным, ведь он изучил все тонкости профессии. «Я и сегодня не парюсь взять сварочный аппарат, показать, как надо варить, резать металл. Ведь одна из основ работы с персоналом это показывать своим примером, как оно должно быть. Это очень помогает мне, как руководителю. Ты должен знать на своем опыте, что может случиться при эксплуатации того, что ты сделал, как это оборудование будет работать потом», – объясняет он свою философию в этом вопросе.На упомянутом предприятии он проработал до 2013 года. Потом принял решение уйти. «У меня такая позиция, что никогда нельзя просто стоять на месте. Я всегда иду вперед, мне хочется развития и еще раз развития. В тот момент мне хотелось получить высшее образование, хотелось каких-то перемен в жизни», – вспоминает Денис Бычков. Никто не знал, что скоро эти перемены наступят не только в жизни обычного никопольчанина, но и всех украинцев…2014-й год кардинально изменил жизнь вчерашнего сварщика. Денис не скрывает, что война, это та вещь, которая сразу определяет «есть ли у тебя яйца и стальные ли они». В такие моменты каждый делал свой выбор. Денис Бычков сделал его в августе 2014-го года, когда поехал добровольцем в 40-й батальон территориальной обороны «Кривбасс». Легендарное подразделение в тот момент только вырвалось из Иловайского котла. Было много погибших, в августе батальон проходил повторную комплектацию. Именно в эту волну и попал Денис Бычков. И вскоре их подразделение было направлено на оборону Дебальцево. Наш собеседник прекрасно понимал, что перед этим случилось в Иловайске. И что впереди их ждет смена одного ада на другой.», – делится воспоминаниями Денис.Непосредственно в Дебльцево они попали 21 декабря 2014 года. Там стали на самой передней линии, заняли узловую часть железной дороги, из-за которой в этом населенном пункте и шли потом основные бои. 11 километров передовой линии. И на все это пространство находилось по факту всего 100 человек! Как вспоминает Денис Бычков, были нарушены все нормативы плотности войск:», – рассказывает он. Единственным номинально «тяжелым вооружением» на позиции были устаревший станковые гранатометы СПГ-9 (или «сапоги»), которые потом выбило артиллерией практически сразу.Еще одним испытанием стали страшные морозы, при которых любое ранение становилось едва ли не приговором. «Я никогда не видел таких морозов, которые в ту зиму доходили до -33 градусов. Помню момент, когда на улице было -18, но в это же момент пошел дождь! Это страшно, когда ты сидишь на посту, шевелишься, а с тебя опадает сантиметровый слой льда. И и ты в окопе, как кукла такая ледяная сидишь», – вспоминает Денис Бычков «прелести» погоды.Ситуация с каждым днем ухудшалась и становилась все более напряженной:«19 января на Крещение у нас был первый погибший. А потом пошло каждый день. В первый же тяжелом бою 23 января у нас был «минус» 14 человек среди них как «двухсотые», так и «трехсотые». Нас осталось всего 11 бойцов, но мы сумели удержаться».По словам Дениса, группировка противника в том районе насчитывала до 2 тысяч бойцов с артиллерией и бронетехникой. Только по их позиции выпустили больше 2 тысяч снарядов и мин. Упомянутые древние СПГ-9 выключили практически сразу. Враг очень хотел прорваться через высоту к депо, которое становилось выгодным оборонительным рубежом. Денис Бычков, несмотря на то, что по штату числился обычным водителем зенитного отделения, фактически в тот момент выполнял функцию заместителя командира.Ветераны Дебальцево особенная категория сегодняшних защитников Украины. То, через что они прошли в те морозные дни января 2015-го года, было под силу далеко не каждому.Денис Бычков с юмором вспоминает, как 23 января они с товарищем фактически «ходили на танк врукопашную»:».Это было не единственное приключение этого тяжелого дня. Во время отхода Денис с напарником наткнулись на вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая была замаскирована под наше подразделение с украинскими шевронам. Когда стало ясно, что «казачки засланные» по ним начали стрельбу. Как вспоминает Денис, двоих противников они «выключили сразу», а остальных держали огнем. Остроты ситуации добавляло то, что у напарника была за плечами труба РПГ, а у самого Дениса в разгрузке находилось сразу 5 «выстрелов» к гранатомету. На вопрос о своих ощущениях, когда ведешь стрелковый бой, фактически обвешанным килограммами взрывчатки, Денис с улыбкой отвечает: «Об этом старался не думать, хотя, конечно же, чувствовал себя не сильно комфортно».Вообще, простого никопольчанина с позывным «Аджим» враг запомнил хорошо. Например, они с товарищем вдвоем при температуре -27 по ручью выходили на разведку в Нижнюю Вергулевку. В этот населенный пункт после 2014 года до них не ступала нога украинского военнослужащего. Так что неприятностей и потерь вчерашний сварщик противнику доставил немало.«На сайтах «Оплота» и других сепаратистских ресурсов за мою голову давали 50 тысяч долларов», – с юмором вспоминает наш собеседник. Признается, что впоследствии ему было забавно общаться в интернете с сепаратистам, читать их угрозы и описания боев.Но для этого еще нужно было уцелеть.2 февраля 2015-го Денис был ранен в плечо осколком танкового снаряда. Ему чудом повезло вырваться их котла.«На тот момент мы уже были в кольце. Окраины Дебальцево были заполнены сепарами, трасса тоже простреливалась. Мы выскакивали на гражданском бортовом УАЗике. У нас в кузове лежало 9 раненных. Водитель гнал машину, а я сидел на заднем борту и отстреливался из автомата», – вспоминает Денис ту страшную гонку.Наверное, Бог в тот момент был на их стороне и старенький УАЗик прорвался в украинский Артемовск. По словам Дениса, только за утро в город привезли 76 раненных бойцов. «Больше всего меня радует, что все раненные, который были со мной в машине, выжили. Ведь среди них были многие тяжелые. Помню, был танкист без ноги, был боец Толик, которому в этот день был День рождения. И на свои 45 –летние «именины» он в качестве «подарка» получил сразу 5 ранений. Я тогда еще ему говорю «Вот это у тебя День Рождения, запомниться навсегда!», – рассказывает Денис Бычков.После лечения он продолжил службу в 72-й бригаде, но в зону АТО уже не попал. В августе 2015 Денис Бычков ушел на «дембель». Но до сих пор находится в первом резерве бригады и в случае масштабных боевых действий, будет направлен именно в эту часть. Но его сердце навсегда остается с батальоном «Кривбасс». И сегодня в Никополе он является орденоносцем флага этого подразделения, шеврон которого украшает его автомобиль.После демобилизации Денис Бычков практически сразу начал посещать передовые линии уже в качестве волонтера. Там он бывал десятки раз. Признается, что специально выбирает наиболее «горячие» места на линии соприкосновения. Авдеевская промзона, шахта Бутовка и другие участки, пребывание на которых действительно «бодрит» и «заряжает».Денис Бычков вовсе не производит впечатление исключительно «отмороженного Рембо». Он открытый и добродушный человек. Но война стала тем пламенем, которое закалило его характер и дух. «Изменилось настроение внутри себя. Изменились цели того, чего ты стремишься добиваться и куда двигаться. Добавилось уверенности в себе, потому что ты прошел самые низшие круги ада, которым является война, гибель друзей. Появилось понимание, что ты прошел закалку, которая для мужчины является самой железной и капитальной Это дало сил и уверенности, что здесь все получиться», – говорит он. И в новом мирном этапе своей жизни у него действительно все получилось...ООО «Никопрогресбуд» стал новым периодом развития Дениса Бычкова. К нам на предприятие он пришел в 2018 году. Вспоминает, как его, человека не имеющего высшего образования, назначили начальником участка. Как в него поверило руководство компании. «Наверное, для «Никопрогресбуд» это была лотерея, ведь человек, который никогда не сталкивался с токарным делом, фактически пришел руководить токарным участком. Но в меня поверили, мне дали этот огромный «аванс» и я искренне благодарен предприятию», – признается Денис.Это доверие вчерашний солдат оправдал полностью. Наверное, главным критерием успеха для Дениса Бычкова стал полный патриотизм в работе. «», – говорит он. В первое время участок состоял только из одного помещения, где было всего несколько станков, а из сотрудников только токарь и слесарь.Конечно, сначала новое подразделение ничем особым похвастаться не могло. Но постепенно появилось больше людей и оборудования, участок начинал выполнять все больше видов работ. Сейчас здесь функционирует около 20 единиц различного оборудования, а штат подразделения составляет уже 22 человека. Денис вспоминает, как многие станки удавалось фактически возвращать из небытия, находить нужные детали и восстанавливать. Так, например, удалось реанимировать станки ДИП-300, потом были закуплены станки ДИП-200 для изготовления маленьких, но очень точных деталей.Он с гордостью показывает цеха и оборудование, общается с людьми. Рассказывает, как не боялся брать на работу ребят сразу после училища и обучать молодежь. «», – объясняет Денис Бычков.Он с гордостью говорит о своих подчиненных. Они действительно разные, но вех их объединяет общее дело. Так, сейчас токарному делу здесь обучается бывший боец-разведчик Вадим Илюшко. Бывший студент училища Александр Бартош за три года фактически стал выполнять функции бригадира. Гордостью участка является и 76-летний Антон Аркадьевич Миронов. Он зарекомендовал себя как великолепный токарь и человек, которым можно вдохновляться в жизни.Денис Бычков гордиться, что в его коллективе небольшая текучка кадров, и что за 3 года отсюда никто не уехал на заработки за границу. Ему как руководителю удалось не просто обеспечить эффективную работу участка, но и создать хороший моральный климат. «», – объясняет наш собеседникПо мнению Дениса Бычкова, «Никопрогресбуд» дает своим сотрудникам все, чтобы они чувствовали себя комфортно, зарабатывали и кормили свои семьи. И коллектив участка делает свой ощутимый взнос в общую работу предприятия. Здесь всегда поддерживают инициативу. На участке реализовали многие рационализаторские предложения и перспективные идеи, которые сэкономили немалые ресурсы. Это ремонты технологического транспорта компании, поддержка кранового хозяйства, изготовление уникальных деталей и многое другое.Денис объясняет, что при изготовлении заказа он стремиться уменьшить затраты материалов. Но при этом подчеркивает, что нужно соблюдать баланс между экономией ресурсов и при этом добиваться высокого качества изготовляемой на предприятии:«Здесь важно думать круглые сутки, развиваться, внедрять что-то новое. Борьба за качество идет ежесекундно, она в нашей голове и в душе».Например, сегодня Денис Бычков вместе с другими специалистами предприятия работает над проектом, который позволит уйти от момента биения роликов. Идея очень перспективная и если ее удастся воплотить в жизнь, то она позволит выйти на новый рынок продаж этой продукции. Он часто общается с главными механиками других предприятий, заказчиками, ищет точки соприкосновения и понимания особенностей их технологического процесса.Денис отмечает, что ему в целом близка именно идеология ООО«Никопрогресбуд»:«Она полностью совпадает с моим характером и жизненной позицией. Я вижу, как наше предприятие расширяется по своим мощностям. Что есть амбиции, есть огромное желание выходить на новый уровень, расти, выходить на новые рынки. И мне приятно осознавать, что мой участок является частью большой команды, маленькой, но важной деталью внутри больших, крутых украинских часов. Которые крутятся, видят время, расширяются. Я хочу, чтобы наше предприятие было таким же брендом, таким же идеалом, как швейцарские часы»Немаловажным для него является и социальная политика ООО «Никопрогресбуд».«Ты видишь, что это предприятие, которое не просто зарабатывает деньги для себя, но и использует средства для того, чтобы помогать людям. Это тоже дает стимул работать », – объясняет Денис. Он рассказывает, что ему всегда приятно смотреть на елочки, подаренные компанией детской больнице, видеть помощь и поддержку, которая оказывается спортсменам, церквям, ветеранам АТО и многим другим людям.Руководство всегда поддерживает Дениса в его волонтерской работе, помогают финансово при его поездках на линию фронта, выделяли деньги для покупки экипировки для наших бойцов и многое другое. Например, «Никопрогресбуд» выделил около тонны металлопрокат для выковки металлических скоб. Последние нужны для постройки блиндажей на укрепрайонах.«Очень приятно работать там, где руководители это действительно ЛЮДИ». Сейчас такое встретишь нечасто», – признается Денис Бычков.Здесь также поощряют инициативу и саморазвитие сотрудников. Например, наш собеседник сейчас учиться на 4 курсе Днепровской строительной академии, получая образование инженера-конструктора.Денис Бычков человек, который действительно заряжает своей энергией и мотивацией. Он реализовал себя как муж и отец (у него двое детей, которыми он гордиться), стал на защиту своей страны. Сегодня он реализовывает себя как часть большого и дружного коллектива ООО«Никопрогресбуд».«Я верю, что мечты сбываются только благодаря нашим силам, нашему упорству. Вот почему мой принцип всегда вперед к своей цели. Очень важно чувствовать себя нужным, а для этого нужно быть правильным. В будущем я вижу себя здесь, в этой компании. И я хочу пожелать всем, чтобы наш механизм работал без сбоя. Было постоянное движение вперед и положительный результат. Чтобы люди были довольны своей работой и своей жизнью».