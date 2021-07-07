Главный сварщик предприятия ООО «Никопрогресбуд» Сергей Третяк: «Позиция нашего руководства состоит в том, нужно воспитать свои кадры, в которых будешь уверен»

Не секрет, что сегодня в Украине дефицит квалифицированных специалистов рабочих специальностей. Особенно непросто молодежи, которая часто оказывается в ситуации «чтобы получить опыт – нужна работа, но на работу без опыта не берут». В результате, многие молодые никопольчане не могут реализовать себя в специальности, на которую они обучались, и часто вынуждены уезжать за границу в качестве низкоквалифицированной рабочей силы.Но есть предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы давать таким людям шанс стать специалистом и работать по востребованной профессии. ООО «Никопрогресбуд» целенаправленно принимает и готовит молодых никопольчан по такой актуальной профессии, как сварщик. 6 июля выпускники Никопольского профессионально-технического училища Владислав Майборода и Светозар Назаров побывали на предприятии. Сотрудники отдела сварки Наталья Линник, Александр Лысенко и главный сварщик Сергей Павлович Третяк показали ребятам производственные площадки, познакомили с коллективом и используемым оборудованием. Уже на этой неделе вчерашние выпускники училища сделают свои первые шаги в этом коллективе.Главный сварщик предприятия Сергей Третяк подчеркивает, что в ООО «Никопрогресбуд» не боятся давать шанс «зеленой» молодежи.», – говорит Сергей Павлович.Вот почему представители отдела заранее смотрят перспективную молодежь, которая обучается по данной профессии в местном техучилище. Более того, по приглашению его руководства в этом году они присутствовали на государственной профессиональной аттестации студентов-сварщиков. Так они смогли своими глазами оценить уровень их знаний и подготовки. Стоит отметить, что Сергей Третяк и Наталья Линник прекрасно понимали все особенности процесса, ведь в свое время они много лет проработали в этом учреждении и подготовили не одну группу будущих сварщиков.Они подчеркивают, что стремятся в первую очередь найти ребят, которые хотят работать и научиться этой профессии по-настоящему.Не секрет, что сегодня существуют дефицит высококвалифицированных сварщиков, прежде всего тех специалистов, которые владеют современным оборудованием. Технологии сварки не стоят на месте, и сегодня эта профессия является востребованной как никогда. Для ООО «Никопрогресбуд» сварщик является без преувеличения одной из ведущих профессий. Поэтому для молодых ребят работа здесь открывает огромные перспективы для профессионального развития. Прежде всего, они получают возможность работать на современных сварочных аппаратах, которые не всегда доступны в государственных учебных учреждениях. Например, в ООО «Никопрогресбуд» массово используют аппараты фирмы «KEMPPI», которая является одним из ведущих мировых производителей сварочного оборудования.На предприятии производят сварку углеродистых, низколегированных и легированных сталей, а также алюминия. При этом в ООО «Никопрогресбуд» не останавливаются на достигнутом. Как рассказывает Сергей Павлович, на предприятии постоянно разрабатывают технологии сварки различных сталей. Об уровне этой работы свидетельствует тот факт, что официальный протокол соответствия технологического процесса предприятию подтверждает легендарный институт электросварки имени Патона! Это очень серьезный документ европейского образца.», – говорит Сергей Павлович.Фактически, молодой человек получает возможность работать на современном предприятии, современном оборудовании и получить профессию, востребованную на рынке труда. Только за последний год благодаря этой работе сюда пришли уже 6 молодых сварщиков.Сергей Павлович Третяк рассказывает, что в ООО «Никопрогресбуд» сейчас трудятся многие его ученики, которых он сам обучал еще в период своей работы мастером производственного обучения. Далеко не каждое предприятие готово вкладывать в развитие своего кадрового потенциала. Но такая стратегия оправданна. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое говорит о высоком уровне социальной ответственности предприятия. По словам Сергея Павловича, высококвалифицированный сварщик здесь может рассчитывать на оплату труда на уровне того, что он бы зарабатывал в той же Польше. А значит, у молодых людей появляется мотивация на высоком уровне освоить нужную профессию, они не уезжают за границу, остаются работать в своей стране и своем городе.Стоит отметить, что в эпоху, когда частный бизнес привык экономить, позиция ООО «Никопрогресбуд» в вопросе развития технологий вызывает искреннее восхищение. Редко какое предприятие может похвастаться такой серьезной стратегией в этом вопросе.Например, все сотрудники отдела сварки прошли обучение в институте им. Патона. Это было целенаправленной позицией руководства компании, при этом в обучение были вложены большие средства. Сегодня на базе цеха металлоконструкций №3 (начальник Сергей Усатый) предприятия организовывают сварочную лабораторию для аттестации сварщиков с последующим получением международного сертификата.», – говорит Сергей Третяк. По его словам, они тесно сотрудничают с Украинским аттестационным комитетом сварщиков (УАКС). Именно этот орган дает разрешение на работу аттестационной комиссии предприятия, в которую входят сам Сергей Третяк (глава комиссии), сотрудники отдела Наталья Линник и Александр Лысенко, а также начальник участка Сергей Усатый.», – с гордостью говорит Сергей Павлович.Он отмечает, что все это требует немалых финансовых затрат, но руководство предприятия идет на это сознательно. Ведь чем выше уровень квалификации персонала, тем более высокий уровень доверия к организации со стороны потенциальных заказчиков. Обеспечение высокого уровня контроля за качеством сварки обязательное условие при проведении многих тендеров. Более того, сегодня компания ООО «Никопрогресбуд» находится в процессе получения международного стандарта ISO- 3834 по контролю сварки и сварочных процессов. И это также очень важный шаг в стратегии развития предприятия.Здесь понимают, что время и технологии не стоят на месте, нужно все время двигаться вперед, развиваться, искать новые формы работы. Вот почему эта компания так активно инвестирует в развитие своего кадрового и научного потенциала. «», – подчеркивает Сергей Третяк. И такая позиция действительно вызывает уважение.