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Shop / Кухонная 16-07-2020, 21:36 Просмотров:103
Дробилка для льда One Concept. Германия
Ледокол oneConcept легко сломает самый твердый лед. Прошли те времена, когда раздавливание происходило с помощью силы мышц , что приводило к меньшему количеству льда, чем было необходимо для приготовления напитков.
В настоящее время этот процесс осуществляется автоматически с использованием мощного дробильного механизма. Просто поместите воронку, налейте в нее кубики льда и включите прибор. Через некоторое время 3,5-литровый контейнер (около 1,75 кг) будет наполнен идеально нарезанными кубиками льда. Ледяная дробилка может разгребать до 15 кг льда в час и снабжать каждого участника вечеринки необходимым количеством льда для напитка, лимонада
Очевидно, что дробилка для льда oneConcept , обладающая такой высокой мощностью, имеет два предохранительных выключателя. Устройство начинает работать после того, как лоток для льда будет правильно установлен и активирован рычаг на передней панели. Четыре ножки / присоски обеспечивают устойчивость оборудования, предотвращая нежелательные движения на рабочей поверхности. Поддерживать чистоту ледяной дробилки просто: просто пропустите через нее горячую воду, и она будет готова.
Ice Crusher oneConcept отличается не только функциональностью, но и привлекательным внешним видом из матовой нержавеющей стали.
Основная информация:
Простая в использовании дробилка льда
Крошится до 15 кг льда в час
Дробит кубики льда любого размера без эффекта «снега»
Идеальная отделка из нержавеющей стали
Особенности:
Ледяная ванна с емкостью 3,5 литра (около 1,75 кг)
Накладная воронка
Защитный выключатель на лотке для льда
4 нескользящие ножки / присоски
Переключатель вкл / выкл на передней панели устройства
Электропитание: 220-240 В / 50-60 Гц
1 х устройство
1 х ледяная ванна
заливная воронка
размеры:
17 х 37 х 27 см (Ш х В х Г)
17 х 46,5 х 27 см (ширина х высота х глубина с прикрепленной воронкой)
Вес: около 3,6 кг
Дефект: Лопнувшая чаша для готового льда (см. фото)
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