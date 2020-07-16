



Дробилка для льда One Concept. Германия Shop / Кухонная Просмотров:103 0



В настоящее время этот процесс осуществляется автоматически с использованием мощного дробильного механизма. Просто поместите воронку, налейте в нее кубики льда и включите прибор. Через некоторое время 3,5-литровый контейнер (около 1,75 кг) будет наполнен идеально нарезанными кубиками льда. Ледяная дробилка может разгребать до 15 кг льда в час и снабжать каждого участника вечеринки необходимым количеством льда для напитка, лимонада



Очевидно, что дробилка для льда oneConcept , обладающая такой высокой мощностью, имеет два предохранительных выключателя. Устройство начинает работать после того, как лоток для льда будет правильно установлен и активирован рычаг на передней панели. Четыре ножки / присоски обеспечивают устойчивость оборудования, предотвращая нежелательные движения на рабочей поверхности. Поддерживать чистоту ледяной дробилки просто: просто пропустите через нее горячую воду, и она будет готова.



Ice Crusher oneConcept отличается не только функциональностью, но и привлекательным внешним видом из матовой нержавеющей стали.



Основная информация:

Простая в использовании дробилка льда

Крошится до 15 кг льда в час

Дробит кубики льда любого размера без эффекта «снега»

Идеальная отделка из нержавеющей стали

Особенности:

Ледяная ванна с емкостью 3,5 литра (около 1,75 кг)

Накладная воронка

Защитный выключатель на лотке для льда

4 нескользящие ножки / присоски

Переключатель вкл / выкл на передней панели устройства

Электропитание: 220-240 В / 50-60 Гц



1 х устройство

1 х ледяная ванна

заливная воронка

размеры:

17 х 37 х 27 см (Ш х В х Г)

17 х 46,5 х 27 см (ширина х высота х глубина с прикрепленной воронкой)

Вес: около 3,6 кг



Дефект: Лопнувшая чаша для готового льда (см. фото) Ледокол oneConcept легко сломает самый твердый лед. Прошли те времена, когда раздавливание происходило с помощью силы мышц , что приводило к меньшему количеству льда, чем было необходимо для приготовления напитков.В настоящее время этот процесс осуществляется автоматически с использованием мощного дробильного механизма. Просто поместите воронку, налейте в нее кубики льда и включите прибор. Через некоторое время 3,5-литровый контейнер (около 1,75 кг) будет наполнен идеально нарезанными кубиками льда. Ледяная дробилка может разгребать до 15 кг льда в час и снабжать каждого участника вечеринки необходимым количеством льда для напитка, лимонадаОчевидно, что дробилка для льда oneConcept , обладающая такой высокой мощностью, имеет два предохранительных выключателя. Устройство начинает работать после того, как лоток для льда будет правильно установлен и активирован рычаг на передней панели. Четыре ножки / присоски обеспечивают устойчивость оборудования, предотвращая нежелательные движения на рабочей поверхности. Поддерживать чистоту ледяной дробилки просто: просто пропустите через нее горячую воду, и она будет готова.Ice Crusher oneConcept отличается не только функциональностью, но и привлекательным внешним видом из матовой нержавеющей стали.Основная информация:Простая в использовании дробилка льдаКрошится до 15 кг льда в часДробит кубики льда любого размера без эффекта «снега»Идеальная отделка из нержавеющей сталиОсобенности:Ледяная ванна с емкостью 3,5 литра (около 1,75 кг)Накладная воронкаЗащитный выключатель на лотке для льда4 нескользящие ножки / присоскиПереключатель вкл / выкл на передней панели устройстваЭлектропитание: 220-240 В / 50-60 Гц1 х устройство1 х ледяная ванназаливная воронкаразмеры:17 х 37 х 27 см (Ш х В х Г)17 х 46,5 х 27 см (ширина х высота х глубина с прикрепленной воронкой)Вес: около 3,6 кгДефект: Лопнувшая чаша для готового льда (см. фото) Цена: 1500 грн. Цена: 1500 грн. Цена: 1500 грн. Другие предложения Кофеварка капсульная KRUPS Стереосистема ONEconcept CD MP3 USB радио Bluetooth колонка Auna Dr. Banq USB/BT/SD/AUX/FM Дробилка для льда One Concept. Германия Генератор льда Klarstein Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.