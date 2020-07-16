Колонки FENTON SPB-8. 400 Вт. Германия Shop / Аудио Просмотров:119 0



Основные характеристики

Материал корпуса: МДФ с виниловым покрытием

Страна регистрации бренда: Германия

Мощность: 400 Вт.



Особенности:

USB и SD входы для прямого воспроизведения MP3-треков с SD-карт, USB-накопителей и тому подобное.

Отдельно регулируемый микрофон, USB / SD и главная громкость.

2-диапазонный эквалайзер (регулируется басами и высокими тонами).

Отдельный раздел управления MP3.

Регулируемый эффект эхо микрофона.

Решетка и бамперы из прочного пластика.

Мультимедийные характеристики

Диапазон воспроизводимых частот от 50 Гц до 20 кГцРазмер динамика (-ов) НЧ: 8 "Сопротивление 8 Ом

Тип: Активные

Чувствительность:

SPL max: 121 dBВходы 2 х 6,3 мм входа для микрофона (в передней части).

1 х USB вход (спереди).

1 х вход SD (спереди).

1x стерео линейный RCA вход.

1 х набор клемм динамика для пассивного динамика.

1 x аудиовход RCA (постоянно установлен кабель).

Габариты, вес, цвет

Габаритные размеры 29 x 48 x 25 см (ШxВxД)

Вес: 9,8 кг

Цвет: черный

Производитель: FENTON. Германия

Новые. Работают идеально.



Дефект (2): Следы физической деформации корпуса одной колонки (см. фото). На работу Колонок FENTON SPB-8. 400 Вт. Германия НЕ влияет Колонки FENTON SPB-8 - это гарантия насыщенного, яркого звука, благодаря сочетании активной колонки со всеми основными функциями и мощной пассивной колонки. Особенно приятно Вас удивят басы, которые очень качественно увеличивают звуковое давление для создания максимального эффекта.Материал корпуса: МДФ с виниловым покрытиемСтрана регистрации бренда: ГерманияМощность: 400 Вт.Особенности:USB и SD входы для прямого воспроизведения MP3-треков с SD-карт, USB-накопителей и тому подобное.Отдельно регулируемый микрофон, USB / SD и главная громкость.2-диапазонный эквалайзер (регулируется басами и высокими тонами).Отдельный раздел управления MP3.Регулируемый эффект эхо микрофона.Решетка и бамперы из прочного пластика.Мультимедийные характеристикиДиапазон воспроизводимых частот от 50 Гц до 20 кГцРазмер динамика (-ов) НЧ: 8 "Сопротивление 8 ОмТип: АктивныеЧувствительность:SPL max: 121 dBВходы 2 х 6,3 мм входа для микрофона (в передней части).1 х USB вход (спереди).1 х вход SD (спереди).1x стерео линейный RCA вход.1 х набор клемм динамика для пассивного динамика.1 x аудиовход RCA (постоянно установлен кабель).Габариты, вес, цветГабаритные размеры 29 x 48 x 25 см (ШxВxД)Вес: 9,8 кгЦвет: черныйПроизводитель: FENTON. ГерманияНовые. Работают идеально.Дефект (2): Следы физической деформации корпуса одной колонки (см. фото). На работу Колонок FENTON SPB-8. 400 Вт. Германия НЕ влияет Цена: 2000 грн.