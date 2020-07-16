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Shop / Аудио 16-07-2020, 15:45 Просмотров:119
Колонки FENTON SPB-8. 400 Вт. Германия
Колонки FENTON SPB-8 - это гарантия насыщенного, яркого звука, благодаря сочетании активной колонки со всеми основными функциями и мощной пассивной колонки. Особенно приятно Вас удивят басы, которые очень качественно увеличивают звуковое давление для создания максимального эффекта.
Основные характеристики
Материал корпуса: МДФ с виниловым покрытием
Страна регистрации бренда: Германия
Мощность: 400 Вт.
Особенности:
USB и SD входы для прямого воспроизведения MP3-треков с SD-карт, USB-накопителей и тому подобное.
Отдельно регулируемый микрофон, USB / SD и главная громкость.
2-диапазонный эквалайзер (регулируется басами и высокими тонами).
Отдельный раздел управления MP3.
Регулируемый эффект эхо микрофона.
Решетка и бамперы из прочного пластика.
Мультимедийные характеристики
Диапазон воспроизводимых частот от 50 Гц до 20 кГцРазмер динамика (-ов) НЧ: 8 "Сопротивление 8 Ом
Тип: Активные
Чувствительность:
SPL max: 121 dBВходы 2 х 6,3 мм входа для микрофона (в передней части).
1 х USB вход (спереди).
1 х вход SD (спереди).
1x стерео линейный RCA вход.
1 х набор клемм динамика для пассивного динамика.
1 x аудиовход RCA (постоянно установлен кабель).
Габариты, вес, цвет
Габаритные размеры 29 x 48 x 25 см (ШxВxД)
Вес: 9,8 кг
Цвет: черный
Производитель: FENTON. Германия
Новые. Работают идеально.
Дефект (2): Следы физической деформации корпуса одной колонки (см. фото). На работу Колонок FENTON SPB-8. 400 Вт. Германия НЕ влияет
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