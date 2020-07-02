Блендер для измельчения льда, фруктов и овощей. Klarstein. Германия » газета ГОРОД Никополь
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Блендер для измельчения льда, фруктов и овощей. Klarstein. Германия

Shop / Кухонная 2-07-2020, 15:57 Просмотров:242
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Цена: 1500 грн.

Блендер для измельчения льда, фруктов и овощей.
Мощность 1000 Вт, высококачественный стеклянный контейнер со светодиодной подсветкой. Специальные программы для подготовки смеси, колотый лед, импульсный режим, ручная регулировка скорости.

Красиво оформленный стеклянный контейнер может служить также в качестве дозатора сока. Любители коктейлей найдут практическое применение блендера для приготовления колотого льда.

Кроме того, он идеально подходит для выполнения других задач, таких как подготовка базы для вкусных супов, приготовление питательной каши и прочее. Импульсный переключатель позволяет выбрать индивидуальные настройки интервалов смешивания. 

Вес 2,6 кг, габариты 17,5 х 39 х 17,5 см

Мощность 1000 Вт

Объем чаши - 1,5 л

Материал чаши - стекло
Цена: 1500 грн.
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Блендер для измельчения льда, фруктов и овощей. Klarstein. Германия

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