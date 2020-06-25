Компактный, безмешковой, пылесос Kalorik Shop / Уборочная Просмотров:16 0



Пылесос выполнен с высококачественных материалов, без посторонних запахов пластика, безопасен для здоровья!

Удобный пылесос компактного размера данной серии будет просто незаменим во время уборки небольших площадей.

Он не требует дополнительного пространства для хранения (есть настенный держатель для того чтобы прикрепить пылесос к стене в вертикальном положении).

Его достоинством является очень прочная конструкция и специальная насадка сухой уборки с особой геометрией подошвы и гибкого соединения, которая была разработана специально для данной модели.

Она обеспечивает максимальную мощность чистки при малой потребляемости электроэнергии. Помимо этого модель оснащена специальной колбой для сбора пыли.

Больше не нужно тратить деньги на покупку и смену фильтр-мешков.

Пылесос KALORIK также поставляется с широким набором аксессуаров, которые можно использовать для уборки ковролина и твердых покрытий, но и для очистки труднодоступных мест и деликатных поверхностей.



Пылесос циклонного типа, то есть безмешковой - нажал защелку, мусор выпал. Минимум времени на чистку.

Мощность мотора 500вт

Мощность потребления 1600вт

Длина кабеля 6м

Набор насадок для труднодоступных мест и деликатной очистки твёрдых поверхностей: щелевая щетка, мебельная щетка, половая щетка.

Производитель Германия

Регулировка мощности: без регулировок

Выходной фильтр: НЕРА

Тип трубки: Алюминевая телескопическая

Экодвигатель: есть

Уровень шума, дБ 85

Обьем пылесборника 0,7л

Техника для внутреннего рынка Германии, качество соответствующее!!!Пылесос выполнен с высококачественных материалов, без посторонних запахов пластика, безопасен для здоровья!Удобный пылесос компактного размера данной серии будет просто незаменим во время уборки небольших площадей.Он не требует дополнительного пространства для хранения (есть настенный держатель для того чтобы прикрепить пылесос к стене в вертикальном положении).Его достоинством является очень прочная конструкция и специальная насадка сухой уборки с особой геометрией подошвы и гибкого соединения, которая была разработана специально для данной модели.Она обеспечивает максимальную мощность чистки при малой потребляемости электроэнергии. Помимо этого модель оснащена специальной колбой для сбора пыли.Больше не нужно тратить деньги на покупку и смену фильтр-мешков.Пылесос KALORIK также поставляется с широким набором аксессуаров, которые можно использовать для уборки ковролина и твердых покрытий, но и для очистки труднодоступных мест и деликатных поверхностей.Пылесос циклонного типа, то есть безмешковой - нажал защелку, мусор выпал. Минимум времени на чистку.Мощность мотора 500втМощность потребления 1600втДлина кабеля 6мНабор насадок для труднодоступных мест и деликатной очистки твёрдых поверхностей: щелевая щетка, мебельная щетка, половая щетка.Производитель ГерманияРегулировка мощности: без регулировокВыходной фильтр: НЕРАТип трубки: Алюминевая телескопическаяЭкодвигатель: естьУровень шума, дБ 85Обьем пылесборника 0,7л Цена: 900 грн.