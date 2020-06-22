Andernach Декоративный колодец Shop / Сад Двор Просмотров:42 0



Декоративный колодец высотой 118 см, полностью сделанный из елового дерева, сразу же вызывает воспоминания о прошедших временах и привносит деревенский уют прямо в ваш дом. Искусственно состаренное дерево придает сказочную атмосферу окрестностям колодца.



Ведро на валу можно использовать непосредственно в качестве держателя для букета цветов, что создает связь между цветущим садом и декоративным элементом. Колодец действительно становится частью сада.



Для того, чтобы декоративный колодец долгое время сохранял свою красивую форму, дерево подверглось комплексной огневой обработке посредством огнезащитной обработки. Это обеспечивает долгий срок службы декоративного колодца.



Устойчивость к погодным условиям: Древесина, обработанная пламенем, устойчива не только к различным погодным условиям: в то же время, колодец приобретает дополнительный талант на искусственно состаренной поверхности - как если бы скважина веками существовала в одном и том же месте.



Декоративный садовый колодец,

Древесина, обработанная пламенем,

Устойчив к атмосферным воздействиям,

С крышей,

Материал: Еловое дерево,

Подвеска в деревенском стиле,

Цвет: Коричневый

Декоративный колодец Андернах от Blumfeldt придает каждому саду сельский шарм. Декоративный сад легко создает очаровательную визуальную изюминку в любой обстановке, привнося деревенскую романтику в ваш сад или дом.Декоративный колодец высотой 118 см, полностью сделанный из елового дерева, сразу же вызывает воспоминания о прошедших временах и привносит деревенский уют прямо в ваш дом. Искусственно состаренное дерево придает сказочную атмосферу окрестностям колодца.Ведро на валу можно использовать непосредственно в качестве держателя для букета цветов, что создает связь между цветущим садом и декоративным элементом. Колодец действительно становится частью сада.Для того, чтобы декоративный колодец долгое время сохранял свою красивую форму, дерево подверглось комплексной огневой обработке посредством огнезащитной обработки. Это обеспечивает долгий срок службы декоративного колодца.Устойчивость к погодным условиям: Древесина, обработанная пламенем, устойчива не только к различным погодным условиям: в то же время, колодец приобретает дополнительный талант на искусственно состаренной поверхности - как если бы скважина веками существовала в одном и том же месте.Декоративный садовый колодец,Древесина, обработанная пламенем,Устойчив к атмосферным воздействиям,С крышей,Материал: Еловое дерево,Подвеска в деревенском стиле,Цвет: Коричневый Цена: 2 500 грн.