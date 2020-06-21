Мобильный кондиционер Б/У Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1, Германия черный Shop / Климатическая Просмотров:111 0



Б/У, отличное состояние.



Свойства и размеры:



3 уровня скорости: низкая, средняя, высокая



3 режима работы: нормальный, ночной и природный



Ночной режим: снижение скорости до выключения



Естественный режим: увеличение и уменьшение скорости вентиляции



Таймер: автоматическое отключение в цикле 0,5 ч до 7,5 ч регулируется



Емкость резервуара для воды: 6 литров



Ионизация воздуха для устранения запахов и микробов



Легко очищаемый фильтр для удаления пыли и частиц грязи



Индикатор уровня воды



Понятная панель управления, дисплей в верхней части устройства



Современный, компактный дизайн башни



Электропитание: переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц



Размеры устройства: 28 х 95 см (ØxH)



Длина кабеля: 1,75 м

обзор такого же только белый:







Вес устройства: около 6 кг

Недостатки: нет пульта, потертость с правой стороны и отсутствует кусочек решетки (см. фото), влияет на цену а не на работу устройства

Мобильный кондиционер Б/У "Штормовая Башня" Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1, Германия черныйБ/У, отличное состояние.Свойства и размеры:3 уровня скорости: низкая, средняя, высокая3 режима работы: нормальный, ночной и природныйНочной режим: снижение скорости до выключенияЕстественный режим: увеличение и уменьшение скорости вентиляцииТаймер: автоматическое отключение в цикле 0,5 ч до 7,5 ч регулируетсяЕмкость резервуара для воды: 6 литровИонизация воздуха для устранения запахов и микробовЛегко очищаемый фильтр для удаления пыли и частиц грязиИндикатор уровня водыПонятная панель управления, дисплей в верхней части устройстваСовременный, компактный дизайн башниЭлектропитание: переменный ток 220-240 В, 50/60 ГцРазмеры устройства: 28 х 95 см (ØxH)Длина кабеля: 1,75 мобзор такого же только белый:Вес устройства: около 6 кгНедостатки: нет пульта, потертость с правой стороны и отсутствует кусочек решетки (см. фото), влияет на цену а не на работу устройства Цена: 3 000 грн.