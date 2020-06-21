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Мобильный кондиционер Б/У Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1, Германия черный

Shop / Климатическая 21-06-2020, 23:17 Просмотров:111
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Цена: 3 000 грн.
Мобильный кондиционер Б/У "Штормовая Башня" Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1, Германия  черный

 Б/У, отличное состояние.

Свойства и размеры:

3 уровня скорости: низкая, средняя, высокая

3 режима работы: нормальный, ночной и природный

Ночной режим: снижение скорости до выключения

Естественный режим: увеличение и уменьшение скорости вентиляции

Таймер: автоматическое отключение в цикле 0,5 ч до 7,5 ч регулируется

Емкость резервуара для воды: 6 литров

Ионизация воздуха для устранения запахов и микробов

Легко очищаемый фильтр для удаления пыли и частиц грязи

Индикатор уровня воды

Понятная панель управления, дисплей в верхней части устройства

Современный, компактный дизайн башни

Электропитание: переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц

Размеры устройства: 28 х 95 см (ØxH)

Длина кабеля: 1,75 м
обзор такого же только белый: 



Вес устройства: около 6 кг
Недостатки: нет пульта, потертость с правой стороны и отсутствует кусочек решетки (см. фото), влияет на цену а не на работу устройства
Цена: 3 000 грн.
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Мобильный кондиционер Б/У Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1, Германия черный
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