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Shop / Климатическая 21-06-2020, 23:17 Просмотров:111
Мобильный кондиционер Б/У Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1, Германия черный
Мобильный кондиционер Б/У "Штормовая Башня" Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1, Германия черный
Б/У, отличное состояние.
Свойства и размеры:
3 уровня скорости: низкая, средняя, высокая
3 режима работы: нормальный, ночной и природный
Ночной режим: снижение скорости до выключения
Естественный режим: увеличение и уменьшение скорости вентиляции
Таймер: автоматическое отключение в цикле 0,5 ч до 7,5 ч регулируется
Емкость резервуара для воды: 6 литров
Ионизация воздуха для устранения запахов и микробов
Легко очищаемый фильтр для удаления пыли и частиц грязи
Индикатор уровня воды
Понятная панель управления, дисплей в верхней части устройства
Современный, компактный дизайн башни
Электропитание: переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц
Размеры устройства: 28 х 95 см (ØxH)
Длина кабеля: 1,75 м
обзор такого же только белый:
Вес устройства: около 6 кг
Недостатки: нет пульта, потертость с правой стороны и отсутствует кусочек решетки (см. фото), влияет на цену а не на работу устройства
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