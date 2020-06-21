Мобильный кондиционер One Concept, Германия, новый Shop / Климатическая Просмотров:128 0



Характеристики:

3 уровня охлаждения (низкий, средний, высокий)

Встроенный, плавно регулируемый 2-часовой таймер

Может использоваться с охлаждающими картриджами или кубиками льда

Емкость резервуара для воды: 8 литров

Съемные емкости для воды и льда для удобного заполнения

Индикатор уровня воды

Встроенная система фильтрации воды

Боковые ручки в раздаточных полостях

Противопылевой фильтр встроен в заднюю часть устройства

Питание: 230 В, 50 Гц

36 х 78 х 44 см (ШхВхГ)

Длина сетевого кабеля: около 1,5 м

Вес: около 6,7 кг

OneConcept - это эффективный воздухоохладитель по доступной цене, который значительно улучшает климат комнаты. OneConcept - умное сочетание вентилятора и кондиционера, задача которого - подавать холодный поток воздуха в помещение. Охлаждение подаваемого воздуха достигается выпариванием воды / льда из 8-литрового водяного бака. В дополнение к воздушному охлаждению Oneconcept отличается от стандартных вентиляторов тем, что воздух увлажняется и очищается для улучшения климата в помещении с учетом еще 2 параметров, необходимых для комфорта.Характеристики:3 уровня охлаждения (низкий, средний, высокий)Встроенный, плавно регулируемый 2-часовой таймерМожет использоваться с охлаждающими картриджами или кубиками льдаЕмкость резервуара для воды: 8 литровСъемные емкости для воды и льда для удобного заполненияИндикатор уровня водыВстроенная система фильтрации водыБоковые ручки в раздаточных полостяхПротивопылевой фильтр встроен в заднюю часть устройстваПитание: 230 В, 50 Гц36 х 78 х 44 см (ШхВхГ)Длина сетевого кабеля: около 1,5 мВес: около 6,7 кг Цена: 4 000 грн.