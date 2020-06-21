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Shop / Климатическая 21-06-2020, 22:06 Просмотров:128
Мобильный кондиционер One Concept, Германия, новый
OneConcept - это эффективный воздухоохладитель по доступной цене, который значительно улучшает климат комнаты. OneConcept - умное сочетание вентилятора и кондиционера, задача которого - подавать холодный поток воздуха в помещение. Охлаждение подаваемого воздуха достигается выпариванием воды / льда из 8-литрового водяного бака. В дополнение к воздушному охлаждению Oneconcept отличается от стандартных вентиляторов тем, что воздух увлажняется и очищается для улучшения климата в помещении с учетом еще 2 параметров, необходимых для комфорта.
Характеристики:
3 уровня охлаждения (низкий, средний, высокий)
Встроенный, плавно регулируемый 2-часовой таймер
Может использоваться с охлаждающими картриджами или кубиками льда
Емкость резервуара для воды: 8 литров
Съемные емкости для воды и льда для удобного заполнения
Индикатор уровня воды
Встроенная система фильтрации воды
Боковые ручки в раздаточных полостях
Противопылевой фильтр встроен в заднюю часть устройства
Питание: 230 В, 50 Гц
36 х 78 х 44 см (ШхВхГ)
Длина сетевого кабеля: около 1,5 м
Вес: около 6,7 кг
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