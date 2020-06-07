СРОЧНО! Продам свою Volvo S80 2001г.в. + все запчасти с донора = 5 000 у.е

Авто на полном боевом ходу. Мелкие, в основном косметические нюансы, присутствуют. Расход 10 л. Объем двигателя 2,5. Круиз контроль, мультируль и т.п. работает исправно. Недавно проводилась замена коробки и двигателя потому + все запчасти от донора (двери, капот, велюровый салон, электрика и т.д.) входят в стоимость. Причина продажи - срочно нужны деньги для воплощения идеи. Срочно продам за 5 000 у.е. или обмен с Вашей доплатой не меньше 3 000 у.е. Смотрите видео. Виктор Артеменко, г. Никополь, ул. И.Сирка 82 моб: 050 7085305, 096 9727785