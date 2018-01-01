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Бывший начальник полиции г.Покров задержан при получении взятки

Совсем недавно нач.полиции г.Покров, Войнов Сергей Николаевич, был переведен в Запорожскую обл. и вот что сообщает сайт РБК-Україна:

ДБР затримало начальника одного із відділів поліції у Запорізькій області

Посадовець підбурював підлеглого до отримання хабарів від підприємців

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та затримали начальника Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області за підбурювання підлеглого до вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, посадовця затримали після отримання ним хабара від підлеглого у власному службовому кабінеті.

За попередніми даними, поліцейський систематично підбурював свого підлеглого до вимагання та одержання хабарів від підприємців. 

Під час отримання чергової неправомірної вигоди у сумі 11 тис. гривень та 150 доларів він був затриманий слідчими ДБР у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові слідчі та інші процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому інкримінують дві статті Кримінального кодексу України: частина 4 статті 27 (підбурювання до скоєння злочину) та частина 3 статті 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.
Джерело: rbc.ua


От себя добавлю: Все это из старой схемы передаваемой по наследству, так сказать, и вот о Никополе планирую в ближайших эфирах на нашем канале. Не пропустите, будет интересно.



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