Продам (б/у) твердотопливный котел "KLIVER" + Автоматика = 5 000 грн.

Заводской, (б/у), с документами. Успешно отапливал помещение 120 кв.м. три зимы.

В комплекте твердотопливный котел "KLIVER" - 14 . Мощность кВт - 14, S помещения 140 м2, масса котла 72 кг. Стоимость нового 7 000 грн. (см: http://www.teplo.kliver.ua/kotly-bitovie/kliver-14 )

К нему Автоматика для котлов на твердом топливе Кливер. т.е. вентилятор и электронная система регулировки температуры стоимость комплекта более 2 000 грн. (см. https://aldentrade.com.ua/kotly-pechi-komplektuiushchie/avtomatika-dlia-tverdotoplivnyh-kotlov/komplekty-avtomatiki/avtomatika-dlya-kotla-kliver)





Повреждений и сбоев в работе нет.

Автоматика подключается имеющимися датчиками к входной и обратной трубе отопления, выбирает среднюю температуру, и нагнетает до заданной Вами на дисплее. Имеет четыре режима работы. То есть позволяет Вам загрузив даже не самое качественное топливо, выставив режим работы, быть уверенным что в котле будет поддерживаться именно указанная температура.





Цена за все = 5 000 грн. (Никополь, самовывоз)





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