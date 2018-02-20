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Криминал

Вероятно, весь 2017 год «Никопольской правдой» топили печку…

Никопольчане, не могу остаться в стороне от ситуации с городской газетой «Никопольская правда». В этой истории очень много сюжетов, поворотов и нюансов.

 

Вспоминаю события 2012 года, когда бывший градоначальник Руслан Токарь продал за бесценок оборудование нашей типографии. Я тогда имел разговор с депутатами Андреем Фисаком и Дмитрием Бычковым: «Ребята, ну возьмите хоть одну тему и доведите её до конца. Разберитесь с «дерибаном» типографии».


У меня не было тогда времени самому заняться этим вопросом, так как я документировал злоупотребления Токаря в сфере ЖКХ, в области тендерных закупок, а также при строительстве приюта для бездомных животных.


Фисак и Бычков пообещали. В итоге: депутат Бычков один раз посетил помещение типографии, его оттуда прогнали и на сессии Токарь устроил ему и Фисаку публичную «порку».
Всё.


На этом энтузиазм закончился, а Андрей Фисак вообще около года не ходил на сессии городского совета.


Придя к власти, Андрей Петрович окончательно загубил газету никопольской громады. Достаточно подробный анализ ситуации уже дала Никопольская организацию Союза журналистов Украины. Я их полностью поддерживаю – «Никопольскую правду» надо было реформировать и сохранить.


Добавлю только одно обстоятельство: в 2017 году городская газета превратилась в «призрак», на который тем не менее списывались немалые деньги.


Как всегда, подтверждаю свои слова документами. Не буду описывать, как подчиненные Фисака волокитили выдачу затребованной информации – тут всё по обычному сценарию: в конце ноября потеряли первичный запрос, потом было наше требование о проведении служебного расследования, и вот сегодня наконец-то пришла затребованная информация.


Один из документов – это сведения о тираже и дате выхода «Никопольской правды» в 2017 году. Итого газета вышла 52 раза, тираж по 500 экземпляров. Большинство номеров «сдвоено» или «строено».

А второй документ – это ответ с «Укрпочты» о том, как передавались экземпляры «Никопольской правды» для распространения по подписке.
Исходная цифра - около 350 подписчиков.


Так вот, на почту газета передавалась только 26 раз (по 5-15 экземпляров). Половину номеров почта ВООБЩЕ не видела.

Итак, деньги списаны на печать 52 х 500 = 26 000 экземпляров «Никопольской правды».

По подписке распространено ВСЕГО 366 экземпляров. ЗА ВЕСЬ ГОД!!!
Уверяю, что в розничной продаже в 2017 году «Никопольской правды» НЕ БЫЛО абсолютно.


Тут возможны 2 варианта:
1. Газета не печаталась, а деньги украдены.
2. Газета печаталась, но 25 тысяч экземпляров «Никопольской правды» использовано для растопки чей-то печки.
В обоих случаях сгорели народные деньги.
В обоих случаях был «убит» известный городской бренд.
В обоих случаях выгоду получит депутат, семья которого владеет газетой «РЕПОРТЁР». Из городского бюджета придется платить несколько сотен тысяч гривен в год за публикацию материалов городского совета.

 

P.S.: Андрей Петрович, ну ведь простая ситуация для понимания. Не пора ли Вам, как главному должностному лицу города, направить обращение в правоохранительные органы по поводу расхищения средств коммунального предприятия? Или вы считаете всё изложенное НОРМОЙ?

Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:11Просмотров: 416 Комментариев: 0
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