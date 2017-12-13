"Закат" барыг и арендодателей у власти не за горами, с кем будем встречать "Рассвет"?

В свое время многие думали, а особенно сам Сергей Владимирович, что Старуну не нужно даже напрягаться на выборах - он и так пройдет, даже не смотря на украденный забор. Но довольно легко ему на смену пришел Руслан Токарь с Партией Регионов и ее офицерами действующими и по сей день. Вспомним как многие говорили: "Партия Регионов не на долго, они навсегда". Беспределили не меньше чем предшественник просто менее технично и более открыто. И где они?



На смену им пришел Фисак Андрей Петрович, человек которому, как оказалось, город совершенно безразличен. Как только "приступил к обязанностям", то есть сел в кресло и распределил роли доли, самого стало невозможным заставить выехать даже на проблемный объект, а если и выезжает то только со свитой для программы "Никополь Сегодня", не более.





Все возложил на типа замов большинство из которых пришли на должность по рекомендации того кому фактически и сдал город в аренду. С друзьями, при помощи которых в свое время Андрей Петрович пришел к власти, и главное обещал изменить город к лучшему, что б не выполнять обещаний, поступил просто: - он задвинул их как отработанный материал. А теперь удивляется: - И почему они работают против меня?





В отличии от двух предшественников, он понимает что второй срок ему светит только уголовный. И как я уже писал, за день до акции протеста участников АТО под исполкомом, в материале : " Чем запомнится Никопольчанам городской голова Андрей Петрович Фисак?" - "Не за горами, а может быть и раньше, закончиться срок правления городом Андреем Фисак.".

Мы должны понимать что это действительно "Не за горами, а может быть и раньше".



То что наступает "Закат" периода барыг и арендодателей у власти - уже понятно, но вот самое время подумать - С кем же мы встретим "Рассвет"? Кто есть реальным патриотом города? У кого есть понимание что украсть и заработать - разные понятия? Кто способен думать не о сиюминутной выгоде а о том что ему и его и нашим детям и внукам жить в НАШЕМ городе? Кто напрочь искоренит слово "откат"? И для себя, и для друзей и для всех. Просто работать и зарабатывать на благо ГОРОДА? Кто сможет отправить за решетку всю эту шушару, вместе с подтанцовкой? Кто сможет не красть сам и не покрывать воришек замов, которые воруют сейчас даже у детей.





Тогда наконец то, НАШ, город Никополь начнет развиваться а не пасти задних, или еще хуже превращаться в зону отчуждения. Что и происходит сейчас.





Уверен что в Никополе есть и не один такой человек, даже знаю несколько. Но не один из тех кого знаю я не намерен и не будет выдвигаться на пост городского головы, но помочь готовы. Помочь без личной перспективы, только для развития города. Что б приятно было жить в Никополе, а не завидовать соседям.





Уважаемые Никопольчане, давайте подумаем вместе КТО? Главное верить, но проверять и не повторять ошибок