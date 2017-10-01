Лица: Стало известно, по какому делу обыскивали правосеков Днепропетровщины

По мнению следователей областного СУ, они причастны к сожжению налоговых и бухгалтерских документов ООО «МН Строй».11 членов «Правого сектора» и их родственников подозревают в поджоге 27 марта 2016 года в г. Днепре автомобиля Сологуба Николая Николаевича, 09.12.1970 г.р.В автомобиле хранились финансово-хозяйственные документы фирмы ООО «МН Строй» (код ЕГРПОУ 35607571): бухгалтерские, налоговые документы, акты выполненных работ, сметы, документы складского учета – за период с 01 января 2013-го по 01 января 2015-го года.Об этом говорится в решении следственного судьи Игоря Литвиненко, председателя Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска (Шевченковский район).НВР «Правый сектор» в Днепропетровской области опубликовал фото 1-й страницы документа на своей странице в Facebook:Решение об обысках датировано 07 сентября 2017-го. Поджог произошел на территории офиса ООО «МН Строй» на Проезде Шахматном в г. Днепре.Разрешены обыска по месту проживания Владимира Степанюка, Валерия Степанюка, Олександра Шашкова, Анатолия Доброродного, Геннадия Кайды, Александра Кириллова, Дениса Ильяша, Артема Колмакова, Михаила Мелешкова, Александра Мимрикова и Владимира Соколенко.10 правосеков – жители никополя, один – Никопольского района.Следствие ведется по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК Украины.Номер в ЕРДР – №12016040680001078.Как следует из Единого реестра судебных решений Украины, первоначально следствие по данному делу вела Инна Тарапатова, старший следователь следственного отдела Красногвардейского ОП Днепровского отдела полиции.06 мая 2016 года она обратилась в Красногвардейский районный суд г. Днепра с 4-мя ходатайствами, согласованными с прокурором Днепропетровской местной прокуратуры №4 Натальей Тарановой, о проведении обысков.«Сообщение о подозрении в совершении указанного уголовного преступления ни одному лицу не вручено. Ходатайство в большей степени основывается на предположениях, хотя в результате обыска могут быть реально, существенно ограничены и нарушены права и интересы правомерных владельцев или пользователей недвижимого имущества», – говорится в трех решениях следственного судьи Виталия Мащука.«В ходатайстве не указаны конкретно все вещи, которые планируется отыскать в ходе проведения обыска, а указаны лишь некоторые из них как «другие вещи и документы,имеющие доказательственное значение по уголовному производству», – говорится в трех решениях судьи В. Мащука. – Кроме такого следственного действия, как обыск, следователь имеет право более тщательно и беспрепятственно проверить обстоятельства по делу другими, менее сложными и более реальными способами, без необходимости вмешательства и нарушения основных конституционных прав лиц».К такому же выводу пришел следственный судья того же суда Натальи Токарь. То есть, в обысках отказали.Расследование передали в Следственное управление ГУНП в Днепропетровской области, и 07 июня 2016-го в Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска обратился с ходатайством следователь Кирилл Куковинец. Он просил разрешение на выемку тендерных документов, т.к. на его обращение о предоставлении копии тендерных документов фирма ООО «МН Строй» следователю отказала.Судья Юрий Слищенко отказал следователю: «В указанном ходатайстве не указано: какое именно значение для установления поджога техники имеют тендерные документы. … Фактически требование заявлено совсем по другим обстоятельствам, которые в ЕРДР не внесены».10 июня следователь Кирилл Куковинец обратился в суд с двумя ходатайствами: предоставить доступ к информации о телефонных звонках в сети «Киевстар» ЛИЦА_4, который имеет тесную связь с ЛИЦОМ_3, который «имеет достаточный авторитет в криминальной среде м. Никополя».Следственный судья Игорь Литвиненко разрешил изъятие информации о предоставлении ОСОБА_4 «телекоммуникационных услуг, их соединении, их продолжительности, маршрутах передачи, IMEI и местах нахождения абонента за период с 01.01.2016 года по настоящее время».Второе ходатайство – предоставить доступ к информации о телефонных звонках в сети «МТС» ЛИЦА_4, а также и ЛИЦА_5, «которое также может быть причастно к совершению указанного уголовного преступления.»Исходя из каких данных ЛИЦО_5 может быть причастно к поджогу – в решении судьи Литвиненко не указано, ходатайство следствия удовлетворено, изготовлены лишь две копии этого решения.15 июня 2016 г. следователь Кирилл Куковинец обратился в суд с ходатайством, согласованным с прокурором Прокуратуры Днепропетровской области Николаем Кононенко (ныне – работает в Генеральной прокуратуре Украины). Следствие просило разрешения на получение у «МТС» «информации о связи конечных устройств потребителей телекоммуникационных услуг, осуществленных в период времени с 00:00 ч. 01.01.2016 до 09:00 ч. 28.03.2016 через: LAC 33141 CID 9136, 41132, 41133, 2905, 9133».«В ходе досудебного расследования проанализированы соединения абонентов сотовой связи и установлены номера телефонов, которые ранее в данном районе не регистрировались, а после совершения преступления были отключении, и не работают до настоящего времени», – указано в решении суда.Следственный судья Юрий Слищенко ходатайство удовлетворил.21 июня 2016-го следователь Кирилл Куковинец запросил разрешение на получении информации у ООО «Астелит» (сеть Lifecell) «о соединениях конечных устройств потребителей телекоммуникационных услуг, находившихся в период времени с 00:00 ч. 01.01.2016 года до 09:00 ч. 28.03.2016 года по адресу: – г.Днепропетровск, ул. Шахматный проезд, д.63 (LAC 30459 CID 872; LAC 32913 CID 20972)».Следственный судья Игорь Литвиненко ходатайство удовлетворил. Как и такое же ходатайство по поводу звонков в сети «Киевстар».С 21 июня прошлого года по сегодня других разрешений в уголовном производстве №12016040680001078, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, нет.В то же время, как сообщил «Лицам» начальник штаба НВР «Правый Сектор» в Днепропетровской области Владимир Степанюк, обыски уже закончились. Правоохранители изъяли компьютер и кухонные ножи.Напомним также, что 03 мая 2016 года Днепропетровская областная организация НВР «Правый сектор» провела предупредительную акцию против хищения бюджетных средств на ремонте магистральной дороги областного значения по ул. Героев Чернобыля в г. Никополе.«И.о. председателя Никопольской организации НВР «Правый сектор» Александр Кирилов лично официально обращался к Никопольскому городскому голове и его профильным заместителям с заявлением о выявленных фактах, однако надлежащего реагирования до сих пор так и не получил», – говорилось в сообщении пресс-службы партии.Указанный ремонт проводила фирма ООО «МН-Строй». Она принадлежит Николаю Сологубу.На фото анонса – кухонные ножи, примерно такие же изъяли на кухнях правосеков