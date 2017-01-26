Те депутаты, которые проголосуют за такое предложение, могут навсегда поставить большой крест на своей политической карьере: В Украине существенно сократят срок действия водительских удостоверений

Те депутаты, которые проголосуют за такое предложение, могут навсегда поставить большой крест на своей политической карьере, а их партия может сразу забивать крышку своего гроба. В Украине водителей больше, чем голосующих на выборах.
МВД Украины готовит имплементацию Директивы 2006/126/ЕС о водительских удостоверениях.
Будут изменены категории транспортных средств, сократится срок действия документов, а в самих карточках для защиты от подделок появятся микрочипы.
О будущих изменениях сообщила замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева. В настоящее время водительские удостоверения национального образца выдаются на срок до 30 лет, а у многих автомобилистов «права» вовсе не имеют ограничений.
По словам Анастасии Деевой, новые документы будут действительными от 5 до 15 лет, в зависимости от категории транспортного средства. Цель нововведения — периодическая проверка знаний и навыков водителей, а также оценка медицинских и психофизиологических показателей.
Кроме того в рамках имплементации Директивы 2006/126/ЕС будут изменены возрастные категории для допуска к управлению некоторыми видами транспорта. Вместе с этим МВД работает над внедрением в украинское законодательство норм Директивы 2008/68/ЕС об обеспечении безопасности при перевозке опасных грузов.
«Если коротко, будут установлены новые стандарты периодичности прохождения технического контроля транспорта, перевозящего опасные грузы; стандарты подготовки и экзаменации водителей и ответственных за перевозку лиц; а также введена усовершенствованная система отчетности. Все эти новации призваны реализовать главную цель Директивы — гарантировать безопасность дорожного движения и международных перевозок», — отметила замминистра МВД.
О разработке новых водительских удостоверений стало известно в сентябре 2016 года. Руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий тогда сообщил, что новые «права» внешне будут мало отличаться от современных пластиковых карточек. В электронном чипе будет продублирована информация лицевой и обратной сторон пластикового документа: ФИО, фотография, дата рождения, подпись, дата выдачи документа и открытые категории на право управления транспортными средствами.
Удостоверение нового образца планируется внедрить с ноября 2017 года.
Отрицая настоящее и постоянно восхищаясь прошлым можно так дойти и до абсолютной глупости - ностальгировать по тем временам, когда электричества не было и люди как животные ложились спать с заходом солнца. Можно пойти дальше и восхищаться средневековой инквизицией. Так далеко можно зайти.
Русскоязычный бандеровец это не восхищение прошлым и т.п. - просто детские воспоминания
Там есть просто смешные пункты "культурно массовые мероприятия и сфера обслуживания". Документация должна вестись только на государственном языке. И государственным должен быть украинский. Это не должно подлежать обсуждению. Но если в магазине и ресторане или на лавочке возле подъезда какой-то контролирующий "орган" будет мне указывать на каком языке говорить то у меня не будет другого выхода, кроме как вломить этому "органу" так что ему сразу перехочется это делать. Нужно понимать разницу между патриотизмом и здравым смыслом, законотворческой инициативой и провокацией. Половину страны говорит на русском и с этим придется смириться всем остальным. К тому же Русь была Киевской, а не московской. И не стоит ошибочно ассоциировать русский язык только с Россией. И нужно не сраться между собой по языковому вопросу, а лучше объединяться в борьбе с внутренним и внешним окуупантом. А провокаторов, которые отвлекают народ от преступлений режима Вальцмана-Авакова и провоцируют народ на междуусобицы в условиях российской агрессии НУЖНО давить как бешенных сабак.
Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур. Для того времени у него было для счастья все, но видимо когда слишком хорошо - это уже плохо. Вот и бросался в крайности. И не может быть оправданием даже то что творилось в стране, советский режим, душа болела и пр. Стать наркоманом - значит проявить малодушие. Не очень хороший пример для подрастающего поколения.
С чем-то можно согласиться, а с чем-то нет. Идти действительно можно было "куда угодно", но никакой свободы выбора не было(думаю, понятно что я имею в виду).Тогда как и сейчас тоже были люди первого и второго сорта(партийные тузы и простые роботяги). Были мажоры - сынки партийных, которым было все позволено. И в армию они не ходили, а поступали в институт, где валяли дурака. Были наркоманы и алкаши. Маньяки были и воры. И преступность была на том же уровне. И секс был хоть 70 лет и вдалбывали что его нет. И родителей, которые не следят за детьми(а потому их воспитывает улица) тоже сейчас полно.Только сейчас кое что по другому называется. Но все это было и есть. Сейчас олигархи, их шестерки - прокуроры, судьи, чиновники и простой народ. И все это нужно рушить, причем еще вчера, иначе и у наших детей и внуков не будет нормального будущего. Люди были здоровее потому что не было "мирного атома" и города не засерались выхлопами автомобилей так как сейчас. Пить с одного стакана можно было пока всемирная фармацевтическая мафия не вывела в лабораториях ВИЧ, птичий и свинячий грипп, атипичную пневмонию, вирус зика и прочее дерьмо чтобы наживаться на людях. НО не стоит забывать что в 60-е годы люди умирали от тех, болезней и травм, которые сейчас не являются смертельными благодаря прогрессу в медицине. Поэтому не стоит утверждать что сейчас все так паршиво, а тогда было все так идеально. 70 лет украинское государство находилось в оккупации. Российский оккупационный режим делал все чтобы сделать из людей дураков, не понимающих, кто они и для чего живут. Вырастили несколько поколений манкуртов и запуганных приспособленцев. Теперь мы пожинаем плоды на Донбассе и в Крыму. Но это уже другая история. Отрицая настоящее и постоянно восхищаясь прошлым можно так дойти и до абсолютной глупости - ностальгировать по тем временам, когда электричества не было и люди как животные ложились спать с заходом солнца. Можно пойти дальше и восхищаться средневековой инквизицией. Так далеко можно зайти.
Только несколько статей из , Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. которую Украина ратифицировала и обязана выполнять ; ________________________________________
1. Каждый участник обязуется применять положения части II ко всем региональным языкам или языкам меньшинств, на которых говорят на его территории и которые соответствуют определению, содержащемуся в статье 1. .Статья 8 Образование1. В отношении образования участники обязуются,:a) i) обеспечивать доступность дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или ii) обеспечивать доступность существенной части дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или iii) обеспечивать в рамках начального образования преподавание соответствующих региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; c) i) обеспечивать доступность среднего образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; d) i) обеспечивать доступность профессионально-технического образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или e) i) обеспечивать доступность университетского и другого высшего образования на региональных языках или языках меньшинств; i) предлагать такие языки в качестве дисциплин образования взрослых и системы повышения квалификации; или g) принимать меры для обеспечения преподавание истории и культуры, нашедших отражение в региональном языке или языке меньшинства; h) обеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей, которые отвечали бы задаче применения тех подпунктов а)-g), согласие с которыми выражено участником; Статья 9 Судебные власти 1. Участники обязуются, i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства; ii) гарантировать обвиняемому право на пользование его/ее региональным языком или языком меньшинства; iii) обеспечивать, чтобы запросы и свидетельские показания, письменные или устные, не рассматривались как неприемлемые только потому, что они сформулированы на региональном языке или языке меньшинства; iv) составлять по запросу документы, относящиеся к производству по делу, на соответствующем региональном языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика без дополнительных расходов со стороны заинтересованных лиц;
Так нужно идти последовательно......... Отменяем то что ниже , и потом принимаем что хотим !
Отменяем ст. 10 Конституции Украины, в которой сказано, что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита РУССКОГО , других языков национальных меньшинств Украины".
В 53 статье Конституции Украины говорится, что "гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка". Также проект противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств, Конвенции по правам человека.
Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.
Можно и просто руками - на пузе.
На Новопавловке я жил до школы. И получается что самое прекрасное детство практически там и прошло. Увидел в книжке рисунок где мальчик к концу палки на веревочке привязал морковку и таким образом его катал зайчик. У нас была Восточно Европейская овчарка "Эрна", а у меня как уже писал доска с коньками. В садик я не ходил, и вот дождался пока все уйдут на работу, а дядька (старше на 7 лет) в школу. Достал свою доску, к виноградной лозе на леске привязал кусочек мяса и только вывел "Эрну" за калитку, она у меня его забрала и все. Дальнейшие попытки "оседлать" заканчивались вообще во дворе. Тупо забирала мясо а возить как "зайчик" и не собиралась. Приходилось просто идти на верх Маяковского и спускаться на, как вы сказали, "конькосанях".
В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.
В государственных нет, а в частных допускается.. Если государство Украина оплачивает и даёт образование, то это логично: на государственном языке!
Цитата: Александр Рыбаков
– все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке.
Опять же которые финансируются из бюджета.. А как иначе? Мы воюем с РФ и будем финансировать мероприятия на российском языке? ( не пишу русский, так как много вопросов из истории, какой и чей язык) Спорить можно много, но это только Законопроект, которых в ВР масса и они не приняты. Так что будет множество поправок и вариантов. Но то, что порядок в языковой сфере надо наводить, так это факт. Язык - стал одним из видов войны.. Я не перестану читать Достоевского или Чехова, петь песни Высоцкого или читать Пастернака. Но, сейчас, государственный язык должен быть один - украинский! Война идёт за государственность..
Цитата: Анатолій Сиротенко
Проекти законів про мову стосуються п першу чергу держслужбовців і держструктур, а не спілкуваня в побуті.
Згоден! Освіта має бути на державній мові, тоді діти будуть спілкуватись без проблем. Як без проблем дивляться вже сьогодні, фільми українською мовою, чого не можна було і уявити три роки тому.. І закон буде мати терміни переходу: може три, може п'ять років. А хто бажає влізти до влади в Україні, то хоч вивчить державну мову! А хто володіє тільки російською мовою,то нехай іде на вибори в РФ !
Таке було "праведне" обуреня за декомунізацію, таку хвилю гнали, вщухло, а тут така тема, " примусова" укранізація по мові. Вона вщухне ще швидше декомунізації. Бажано, щоб громадяни України, намагались індифіктувати себе і державною мовою.
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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